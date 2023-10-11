Нелетающие палочники могут преодолевать географические препятствия посредством расселения птиц, показали исследования

Новое исследование Университета Кобе предполагает, что нелетающие палочники способны преодолевать обширные географические препятствия за счет распространения птицами своих яиц. Хотя предыдущие лабораторные эксперименты намекали на такую ​​возможность, генетический анализ природных популяций в Японии теперь подтверждает эту идею.

Нелетающие палочники распространены на больших расстояниях и географических объектах, которые обычно препятствуют распространению нелетающих животных. Была выдвинута гипотеза, что их яйца могут разноситься птицами, которые питаются беременными (беременными) самками, точно так же, как многие виды растений полагаются на то, что птицы поедают их семена и распространяют их через пищеварительный тракт.

Чтобы проверить эту теорию, исследователи сосредоточились на Ramulus mikado, распространенном виде палочников в Японии. Они проанализировали модели взаимоотношений различных популяций и обнаружили корреляцию между генетическими различиями и географическими расстояниями. Это говорит о том, что некоторые яйца палочников способны выживать в пищеварительном тракте птиц и разноситься на большие расстояния.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, выявило примеры близкородственных генов, географически разделенных сотнями километров, и географических особенностей, которые нелетающие насекомые обычно не могут преодолеть. Это указывает на возникновение пассивного генетического расселения на большие расстояния, когда несколько нелетающих насекомых, должно быть, переносились с места на место птицами, поедавшими их яйца.

В этом методе распространения решающую роль играет уникальная способность палочников производить жизнеспособные яйца без оплодотворения, известная как партеногенез. Большинство видов насекомых полагаются на оплодотворенные яйца, но у палочников самки могут производить жизнеспособные яйца без спаривания.

Хотя этот метод распространения не наблюдается у других насекомых, он подчеркивает замечательную приспособляемость нелетающих палочников. Выживаемость их яиц после прохождения через пищеварительный тракт птиц позволяет им преодолевать географические барьеры и расширять свои популяции на большие расстояния.

источники:

– «Нелетающие палочники преодолевают горные перевалы, океаны и пустыни» Суэцугу, К. и др. Опубликовано в Трудах Королевского общества Б. DOI: 10.1098/rspb.2021.1859.