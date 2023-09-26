Лавовые миры: раскрываем тайны магматических океанов на экзопланетах

Ученые недавно совершили прорыв в понимании свойств лавовых миров, массивных экзопланет с расплавленными океанами, известными как океаны магмы. Эти интригующие планеты, составляющие почти 50% всех обнаруженных скалистых экзопланет, радикально отличаются от планет нашей Солнечной системы.

Чрезвычайная близость этих планет к своим звездам, с периодом обращения менее 10 дней, подвергает их суровым погодным условиям и экстремальным температурам поверхности, которые делают их непригодными для жизни. Однако они предоставляют уникальную возможность изучить фундаментальное функционирование магматических океанов.

Новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, подчеркивает значительное влияние, которое океаны магмы оказывают на характеристики и эволюцию горячих скалистых Суперземель. Сжимаемая природа лавы приводит к тому, что богатые магмой планеты без атмосферы имеют немного более высокую плотность по сравнению с твердыми планетами аналогичного размера. Кроме того, наличие океанов магмы влияет на структуру мантии — толстого внутреннего слоя, окружающего ядро ​​планеты.

Кирстен Боли, ведущий автор исследования из Университета штата Огайо, подчеркивает проблемы изучения лавовых миров из-за отсутствия обширных исследований. Однако понимание состава и поведения океанов магмы может дать представление об огненном прошлом нашей планеты.

Используя программное обеспечение Exoplex и данные предыдущих исследований, исследователи смоделировали сценарии эволюции планеты земного типа с различными температурами поверхности. Исследование выявило три возможные формы мантии планет с океаном магмы: полностью расплавленную, с океаном магмы на поверхности, или слоистую структуру из твердой породы, океана магмы и твердой породы, ближайшей к ядру. Наиболее распространены вторая и третья формы.

Более того, в зависимости от состава океанов магмы некоторые экзопланеты лучше улавливают летучие элементы, необходимые для формирования ранних атмосфер и потенциального поддержания жизни. Например, богатая магмой планета, в четыре раза более массивная, чем Земля, может улавливать огромное количество воды и углерода, что будет иметь последствия для обитаемости.

Хотя лавовые миры еще далеки от того, чтобы быть пригодными для жизни, изучение происходящих в них процессов имеет решающее значение для понимания их продвижения к поддержанию жизни. Это исследование подчеркивает ограничения плотности как параметра характеристики при сравнении лавовых миров с твердыми экзопланетами.

В целом, эти удивительные открытия проливают свет на загадочную природу лавовых миров и способствуют нашему пониманию экзотических экзопланетных систем.

источники:

– Астрофизический журнал (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea85