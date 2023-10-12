Новый взгляд на стресс репликации ДНК и развитие рака

Исследователи добились значительного прогресса в понимании того, как изменения в структуре ДНК влияют на процесс репликации ДНК. Структурные изменения ДНК могут вызвать «стресс репликации», который, как известно, влияет на стабильность генома и способствует развитию рака. Исследуя, как определенные структуры ДНК вызывают стресс репликации, это исследование не только расширяет наше понимание рака, но и открывает путь к потенциальным новым подходам к лечению, которые могут быть эффективны при нескольких типах рака.

В исследовании, проведенном исследователями из Института исследований рака в Лондоне, использовались очищенные факторы репликации для воссоздания репликации ДНК в пробирке. Изучая влияние альтернативных структур ДНК, называемых G-квадруплексами (G4) и i-мотивами (iMs), на репликацию ДНК, исследователи обнаружили, что всего одной структуры G4 или iM достаточно, чтобы остановить процесс репликации. Кроме того, было обнаружено, что iM вызывают разрыв ДНК.

Препятствия репликации ДНК могут привести к перестройкам в геноме, таким как делеции, перемещения или мутации генов, что также может повлиять на экспрессию генов. Когда повреждение ДНК или изменение экспрессии генов влияют на клеточные процессы, это может привести к неконтролируемому делению клеток и развитию рака. Предыдущие исследования показывают, что примерно две трети мутаций, вызывающих рак, являются результатом ошибок во время репликации ДНК.

Во время репликации ДНК белковый комплекс, называемый реплисомой, собирается в местах инициации по всему геному. Фермент, называемый хеликазой, раскручивает структуру двойной спирали, обнажая нуклеотиды на отдельных цепях. Ферменты, называемые ДНК-полимеразами, затем используют каждую цепь в качестве матрицы, соединяя нуклеотиды в пары для создания новой цепи. Хотя ДНК находится в этой одноцепочечной форме, определенные последовательности могут складываться в необычные вторичные структуры ДНК. Последовательности с большим количеством гуаниновых нуклеотидов могут сворачиваться в структуры G-квадруплексов, тогда как последовательности, богатые цитозиновыми нуклеотидами, могут образовывать структуры i-мотива. Оба типа структур связаны с генетической нестабильностью и мутациями.

Исследователи продемонстрировали, что именно вторичные структуры, а не нуклеотидные последовательности, ответственны за остановку репликации ДНК. Они также установили, что эти структуры нарушают связь между хеликазой и полимеразой, что приводит к обнажению одноцепочечной ДНК. Эта работа углубляет наше понимание того, как повторяющиеся и структурообразующие последовательности ДНК способствуют нестабильности генома не только при раке, но и при других заболеваниях, таких как нейродегенеративные состояния, вызванные расширением повторов.

В будущем понимание репликационного стрессового статуса пациента может помочь в принятии решений о лечении. Одноцепочечная ДНК может служить полезным биомаркером для диагностики опухолей. Исследователи также полагают, что их результаты могут привести к выявлению новых мишеней для лекарств. Небольшие молекулы, которые связываются с G-квадруплексами, могут влиять на их стабильность и могут быть привлекательными мишенями для разработки лекарств. Кроме того, нацеливание на геликазы, участвующие в раскручивании вторичных структур ДНК, может стать еще одним направлением потенциальных методов лечения.

источники:

– Журнал ЭМБО

– Институт исследований рака

– Технологические сети