Сезонный дождь инициирует быстрый оборот почвенных вирусов, влияя на бактериальные сообщества

Недавнее исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Дэвисе и Ливерморской национальной лабораторией Лоуренса, показывает, что сезонные дожди на лугах Калифорнии вызывают быстрое распространение и оборот вирусов в почве, что впоследствии влияет на популяцию почвенных бактерий. Вопреки распространенному мнению, исследование предполагает, что вирусы в почве могут быть не такими разрушительными для бактерий, как считалось ранее. Вместо этого они действуют как газонокосилки, уничтожая старые клетки и создавая пространство для нового роста.

Сложные взаимоотношения между вирусами и экосистемами, включая бактерии, уже давно представляют собой проблему для исследователей из-за динамического характера этих взаимодействий во времени и пространстве. Однако авторы исследования обнаружили, что первые дожди после засушливого периода в средиземноморских экосистемах, таких как луга Калифорнии, дают возможность наблюдать за этими взаимодействиями.

Исследователи собрали образцы почвы с четырех различных лугов Калифорнии и смоделировали осадки в лаборатории, поливая высушенные образцы. В результате в образцах процветало микроорганизмы и вирусы, что позволило ученым отслеживать изменения в течение 10-дневного периода.

В результате исследования выяснилось, что вирусный состав в почве разнообразен и претерпевает значительные изменения. К концу эксперимента только 15% типов вируса остались прежними по сравнению с началом. Напротив, в бактериальных сообществах наблюдался гораздо меньший оборот. Вирусы в основном поражали доминирующие виды бактерий, но не уничтожали их полностью.

Хорошо известно, что бактерии играют решающую роль в экологических процессах, таких как круговороты углерода и питательных веществ в почве, и могут влиять на здоровье растений и общую динамику экосистем. Понимание того, как вирусы влияют на бактериальные сообщества, может дать ценную информацию о динамике почвы.

Результаты исследования бросают вызов предыдущим предположениям о поведении почвенных вирусов и подчеркивают необходимость более детального понимания их взаимоотношений с бактериями. Вместо того, чтобы полностью уничтожать бактерии, вирусы могут участвовать в мягком процессе отбраковки, который способствует обновлению и росту новых популяций бактерий.

Интересно, что исследование также показало, что поведение вирусов на четырех разных лугах демонстрирует схожие закономерности, несмотря на различия в составе и географическом происхождении. Это говорит о том, что существуют общие тенденции в динамике вирусов во всех экосистемах, что подчеркивает важность учета вирусного влияния при изучении бактериальных сообществ.

Ведущий автор исследования Кристиан Сантос-Медельин во время исследования работал научным сотрудником в Калифорнийском университете в Дэвисе, а в настоящее время работает в Corteva Agriscience. В исследовательскую группу вошли ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, Калифорнийского университета в Беркли и Калифорнийского университета в Мерседе, что демонстрирует совместный характер этого исследования.

В целом, это исследование дает новое представление о том, как почвенные вирусы ведут себя и взаимодействуют с бактериями. Понимая роль, которую вирусы играют в формировании бактериальных сообществ, ученые смогут лучше понять динамику почвы и ее влияние на функционирование экосистемы.

источники:

– Кристиан Сантос-Медельин и др., Модели сукцессии вирусных, но не бактериальных сообществ отражают чрезвычайную текучесть вскоре после повторного увлажнения сухих почв, Nature Ecology & Evolution (2023).

– Калифорнийский университет в Дэвисе