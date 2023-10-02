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Сезонный дождь инициирует быстрый оборот почвенных вирусов, влияя на бактериальные сообщества

ByМамфо Брешиа

Октябрь 2, 2023
Сезонный дождь инициирует быстрый оборот почвенных вирусов, влияя на бактериальные сообщества

Недавнее исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Дэвисе и Ливерморской национальной лабораторией Лоуренса, показывает, что сезонные дожди на лугах Калифорнии вызывают быстрое распространение и оборот вирусов в почве, что впоследствии влияет на популяцию почвенных бактерий. Вопреки распространенному мнению, исследование предполагает, что вирусы в почве могут быть не такими разрушительными для бактерий, как считалось ранее. Вместо этого они действуют как газонокосилки, уничтожая старые клетки и создавая пространство для нового роста.

Сложные взаимоотношения между вирусами и экосистемами, включая бактерии, уже давно представляют собой проблему для исследователей из-за динамического характера этих взаимодействий во времени и пространстве. Однако авторы исследования обнаружили, что первые дожди после засушливого периода в средиземноморских экосистемах, таких как луга Калифорнии, дают возможность наблюдать за этими взаимодействиями.

Исследователи собрали образцы почвы с четырех различных лугов Калифорнии и смоделировали осадки в лаборатории, поливая высушенные образцы. В результате в образцах процветало микроорганизмы и вирусы, что позволило ученым отслеживать изменения в течение 10-дневного периода.

В результате исследования выяснилось, что вирусный состав в почве разнообразен и претерпевает значительные изменения. К концу эксперимента только 15% типов вируса остались прежними по сравнению с началом. Напротив, в бактериальных сообществах наблюдался гораздо меньший оборот. Вирусы в основном поражали доминирующие виды бактерий, но не уничтожали их полностью.

Хорошо известно, что бактерии играют решающую роль в экологических процессах, таких как круговороты углерода и питательных веществ в почве, и могут влиять на здоровье растений и общую динамику экосистем. Понимание того, как вирусы влияют на бактериальные сообщества, может дать ценную информацию о динамике почвы.

Результаты исследования бросают вызов предыдущим предположениям о поведении почвенных вирусов и подчеркивают необходимость более детального понимания их взаимоотношений с бактериями. Вместо того, чтобы полностью уничтожать бактерии, вирусы могут участвовать в мягком процессе отбраковки, который способствует обновлению и росту новых популяций бактерий.

Интересно, что исследование также показало, что поведение вирусов на четырех разных лугах демонстрирует схожие закономерности, несмотря на различия в составе и географическом происхождении. Это говорит о том, что существуют общие тенденции в динамике вирусов во всех экосистемах, что подчеркивает важность учета вирусного влияния при изучении бактериальных сообществ.

Ведущий автор исследования Кристиан Сантос-Медельин во время исследования работал научным сотрудником в Калифорнийском университете в Дэвисе, а в настоящее время работает в Corteva Agriscience. В исследовательскую группу вошли ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, Калифорнийского университета в Беркли и Калифорнийского университета в Мерседе, что демонстрирует совместный характер этого исследования.

В целом, это исследование дает новое представление о том, как почвенные вирусы ведут себя и взаимодействуют с бактериями. Понимая роль, которую вирусы играют в формировании бактериальных сообществ, ученые смогут лучше понять динамику почвы и ее влияние на функционирование экосистемы.

источники:
– Кристиан Сантос-Медельин и др., Модели сукцессии вирусных, но не бактериальных сообществ отражают чрезвычайную текучесть вскоре после повторного увлажнения сухих почв, Nature Ecology & Evolution (2023).
– Калифорнийский университет в Дэвисе

By Мамфо Брешиа

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