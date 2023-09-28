Исследование различных источников азота для одновременно встречающихся эпифитов в китайских субтропических лесах

Эпифиты, к которым относятся лишайники, мохообразные, папоротники и сперматофиты, представляют собой разнообразную группу растений, которые можно встретить в различных лесных экосистемах. Эти растения сталкиваются с проблемой получения достаточного количества азота (N) для поддержания своего роста в почвах с низким содержанием питательных веществ. Недавнее исследование, проведенное учеными из Тропического ботанического сада Сишуанбаньна (XTBG) Китайской академии наук, пролило свет на различные источники азота, используемые одновременно встречающимися эпифитами в субтропическом лесу Айлаошань в провинции Юньнань.

Используя анализ стабильных изотопов, исследователи изучили поглощение и дифференциацию азота среди различных групп эпифитов. Они собрали образцы различных типов эпифитов, а также потенциальных источников азота, таких как листья форофитов, опад, пологая почва, грунтовая почва и осадки. Анализируя концентрации азота и значения δ15N в этих материалах, исследователи смогли определить важность функциональной группы во влиянии на стратегии поглощения азота эпифитами.

Результаты исследования показали, что атмосферный или внутрипокровный азот более важен для роста эпифитов, чем азот, полученный из почвы. Различные группы эпифитов демонстрировали различия в источниках азота и стратегиях его использования. Цианолишайники в основном получали азот за счет азотфиксации, тогда как хлоролишайники больше полагались на азот из дождевой воды. Мохообразные получали значительные количества азота из азотфиксации и наземной почвы, тогда как сосудистые эпифиты использовали азот из широкого спектра источников, включая наземную почву, форофиты и осадки.

Результаты этого исследования показывают, что дифференциация источников азота среди одновременно встречающихся эпифитов играет решающую роль в их выживании в пологах, бедных питательными веществами. Понимание стратегий поглощения азота различными группами эпифитов имеет важное значение для усилий по сохранению субтропических лесов.

Дальнейшие исследования в этой области могут способствовать более полному пониманию экологической динамики эпифитов и их взаимодействия с деревьями-хозяевами и окружающей средой.

источники:

– Тянь-Хао Су и др., Большая дифференциация источников азота необходима для одновременно встречающихся эпифитов в условиях полога с низким содержанием азота, Экологическая и экспериментальная ботаника (2023).

– Предоставлено Китайской академией наук.

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Образец цитирования:

«Исследование проливает свет на дифференцированные источники азота одновременно встречающихся эпифитов в китайских субтропических лесах» (2023 сентября 28 г.). Получено 28 сентября 2023 г. с веб-сайта Phys.org: (не включено из-за ограничения количества символов).