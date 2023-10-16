Исследование раскрывает насильственный процесс выброса материала умирающей массивной звезды

Инновационное исследование, проведенное исследователями из Юньнаньских обсерваторий Китайской академии наук и Университета Цинхуа, пролило свет на бурный процесс выброса материала умирающей массивной звезды. Внимательно наблюдая за сверхновой SN 2023ixf, исследовательская группа смогла раскрыть важные детали потери массы и окончательной эволюции массивной звезды.

Сверхновые типа II (SNe II) — наиболее часто наблюдаемые звездные взрывы во Вселенной, но их финальная стадия эволюции и окружающая их среда остаются неуловимыми. Чтобы установить связь между взрывами SNe II и поздней эволюцией массивных звезд, исследователям необходимо уловить первые световые сигналы взрывов сверхновых, известные как вспышечные спектры.

Недавний взрыв SN 2023ixf в соседней галактике Мессье 101 предоставил уникальную возможность решить эту давнюю проблему. Благодаря своевременным и частым наблюдениям спектров вспышек в течение нескольких дней после взрыва исследователи смогли получить ценную информацию о свойствах окружающего околозвездного материала (CSM) и звездного ветра.

Результаты показывают, что скорость потери массы прародителя SN 2023ixf составила 6 × 10-4 M⊙ год-1 за два-три года, предшествовавшие взрыву. Этот материал, двигаясь со скоростью 55 км/с, скопился в компактную оболочку CSM в радиусе менее 1 × 7 см от прародителя.

На основании этих наблюдений и предыдущих данных, собранных два десятилетия назад, считается, что прародителем SN 2023ixf был недолговечный желтый гипергигант, развившийся из красного сверхгиганта незадолго до взрыва. Продолжающееся исследование SN 2023ixf должно стать важной вехой в изучении SNe II и дать решающее представление о судьбах массивных звезд в диапазоне масс от 10 до 20 M⊙.

Это исследование, опубликованное в журнале Science Bulletin, предлагает ценную информацию о процессе сильного выброса материала умирающими массивными звездами и способствует более глубокому пониманию их окончательной эволюции.

источник:

Джуцзя Чжан и др. Околозвездный материал, яростно выброшенный массивной звездой непосредственно перед ее смертью, Научный бюллетень (2023). DOI: 10.1016/j.scib.2023.09.015

Предоставлено Китайской академией наук

Образец цитирования:

Исследование выявило насильственный процесс выброса материала умирающей массивной звезды (2023 октября 16 г.)

извлечен 16 Октябрь 2023

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