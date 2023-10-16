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Исследование раскрывает насильственный процесс выброса материала умирающей массивной звезды

ByРоберт Эндрю

Октябрь 16, 2023
Исследование раскрывает насильственный процесс выброса материала умирающей массивной звезды

Инновационное исследование, проведенное исследователями из Юньнаньских обсерваторий Китайской академии наук и Университета Цинхуа, пролило свет на бурный процесс выброса материала умирающей массивной звезды. Внимательно наблюдая за сверхновой SN 2023ixf, исследовательская группа смогла раскрыть важные детали потери массы и окончательной эволюции массивной звезды.

Сверхновые типа II (SNe II) — наиболее часто наблюдаемые звездные взрывы во Вселенной, но их финальная стадия эволюции и окружающая их среда остаются неуловимыми. Чтобы установить связь между взрывами SNe II и поздней эволюцией массивных звезд, исследователям необходимо уловить первые световые сигналы взрывов сверхновых, известные как вспышечные спектры.

Недавний взрыв SN 2023ixf в соседней галактике Мессье 101 предоставил уникальную возможность решить эту давнюю проблему. Благодаря своевременным и частым наблюдениям спектров вспышек в течение нескольких дней после взрыва исследователи смогли получить ценную информацию о свойствах окружающего околозвездного материала (CSM) и звездного ветра.

Результаты показывают, что скорость потери массы прародителя SN 2023ixf составила 6 × 10-4 M⊙ год-1 за два-три года, предшествовавшие взрыву. Этот материал, двигаясь со скоростью 55 км/с, скопился в компактную оболочку CSM в радиусе менее 1 × 7 см от прародителя.

На основании этих наблюдений и предыдущих данных, собранных два десятилетия назад, считается, что прародителем SN 2023ixf был недолговечный желтый гипергигант, развившийся из красного сверхгиганта незадолго до взрыва. Продолжающееся исследование SN 2023ixf должно стать важной вехой в изучении SNe II и дать решающее представление о судьбах массивных звезд в диапазоне масс от 10 до 20 M⊙.

Это исследование, опубликованное в журнале Science Bulletin, предлагает ценную информацию о процессе сильного выброса материала умирающими массивными звездами и способствует более глубокому пониманию их окончательной эволюции.

источник:
Джуцзя Чжан и др. Околозвездный материал, яростно выброшенный массивной звездой непосредственно перед ее смертью, Научный бюллетень (2023). DOI: 10.1016/j.scib.2023.09.015

Предоставлено Китайской академией наук

Образец цитирования:
Исследование выявило насильственный процесс выброса материала умирающей массивной звезды (2023 октября 16 г.)
извлечен 16 Октябрь 2023
из [ИСТОЧНИК] (удалить URL)

By Роберт Эндрю

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