Высокие критические температуры сверхпроводимости в трехслойных купратах: разгадка происхождения

Исследователи в Китае добились значительного прогресса в понимании высоких критических температур сверхпроводимости (Tc), присущих трехслойным купратам. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Physics, проливает свет на электронную природу таких высоких значений Tc и дает ценную информацию о механизмах, вызывающих высокотемпературную сверхпроводимость.

Известно, что трехслойные купраты, класс материалов, состоящих из трех слоев на основе соединений, содержащих медь, демонстрируют самые высокие температуры сверхпроводимости при атмосферном давлении. Однако точные причины этого явления до сих пор остаются неясными.

Используя измерения фотоэмиссии с угловым разрешением (ARPES) высокого разрешения, исследовательская группа исследовала трехслойный купратный сверхпроводник Bi2223. ARPES — это экспериментальный метод, который позволяет напрямую измерять различные свойства, такие как зонная структура и поверхность Ферми, в сверхпроводящих материалах.

Впервые исследователи наблюдали расщепление поверхности Ферми на три отдельных слоя в Bi2223. Это открытие дает важную информацию о микроскопических процессах, связанных с перескоком и спариванием электронов в этих материалах. Кроме того, команда обнаружила физическое явление, называемое гибридизацией полос Боголюбова, которое способствует высокой температуре трехслойных купратов.

Важно отметить, что результаты исследования согласуются с теорией сложной картины, предложенной два десятилетия назад для объяснения высокотемпературной сверхпроводимости. Эта теория предполагает, что Tc может быть увеличена еще больше, что делает ее ценным ориентиром для будущих усилий по проектированию и открытию новых сверхпроводников с еще более высокими критическими температурами.

В исследовании также подчеркивается, что Bi2223 является исключительной системой для изучения механизмов высокотемпературной сверхпроводимости и связанной с ней физики благодаря хорошо защищенному внутреннему слою CuO2, который облегчает исследование собственных электронных структур. Исследовательская группа планирует продолжить исследование легирующей эволюции электронной структуры и сверхпроводящей щели в Bi2223.

Этот прорыв приближает нас к разгадке природы высоких критических температур сверхпроводимости в трехслойных купратах и ​​открывает новые возможности для развития области высокотемпературной сверхпроводимости.

FAQ

Что такое трехслойные купраты?

Трехслойные купраты представляют собой класс материалов, характеризующихся тремя слоями на основе соединений, содержащих медь. Они известны тем, что демонстрируют высокие критические температуры сверхпроводимости при атмосферном давлении.

Что такое высокотемпературная сверхпроводимость?

Высокотемпературная сверхпроводимость — это явление, при котором некоторые материалы могут проводить электричество с нулевым сопротивлением при температурах выше, чем те, которые достижимы с помощью обычных сверхпроводников. Это свойство имеет важное значение для различных технологических приложений.

Что такое фотоэмиссия с угловым разрешением (ARPES)?

Фотоэмиссия с угловым разрешением (ARPES) — это экспериментальный метод, используемый для изучения электронных свойств материалов. Он включает в себя освещение поверхности материала светом и измерение энергии и импульса испускаемых электронов для получения информации об электронной структуре материала.

Что такое теория составных изображений?

Теория сложной картины — это концепция, предложенная для объяснения высокотемпературной сверхпроводимости в некоторых материалах. Это предполагает, что критическую температуру сверхпроводников можно еще больше повысить, понимая и манипулируя сложной природой электронной структуры материалов.