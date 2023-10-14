Редкие варианты гена DOT1L связаны с задержкой развития и врожденными аномалиями

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Медицинского колледжа Бэйлора и Детской больницы Техаса, выявило редкие варианты усиления функции гена DOT1L, которые связаны с генетическими нарушениями, характеризующимися задержкой развития и врожденными аномалиями. Результаты исследования были опубликованы в Американском журнале генетики человека.

Исследование началось, когда у девяти неродственных людей с умственной отсталостью, задержкой развития, отличительными чертами лица и другими перекрывающимися симптомами были выявлены варианты гена DOT1L. Это было удивительно, поскольку ранее этот ген не был связан с каким-либо генетическим или неврологическим заболеванием.

DOT1L — это ген, который кодирует фермент лизинметилтрансферазу (КМТ). Этот фермент добавляет метильные группы к определенной аминокислоте, присутствующей в гистоновом белке, что может регулировать экспрессию целевых генов. Предыдущие исследования показали, что варианты с потерей функции DOT1L могут вызывать доминантные нарушения развития человека. Однако это исследование показало, что эти варианты усиления функции в DOT1L вызывают доминантное расстройство по другому механизму.

Чтобы лучше понять, как варианты DOT1L вызывают заболевание, исследователи обратились к плодовым мухам. Они обнаружили, что версия гена плодовой мушки, известная как граппа (gpp), имеет функции, аналогичные DOT1L у людей. Изучая мух-мутантов и мух с подавленной экспрессией gpp, они обнаружили, что gpp необходим для выживания мух, правильного развития и функционирования нервной системы. Они также обнаружили, что экспрессия вариантов версии человеческого гена DOT1L у этих мух приводит к более глубоким дефектам и более высоким уровням метилирования по сравнению с нормальной экспрессией DOT1L.

Основываясь на этих результатах, исследователи пришли к выводу, что варианты усиления функции DOT1L приводят к избыточной ферментативной активности и повышенному уровню метилирования, что, вероятно, способствует появлению симптомов, наблюдаемых у пациентов с этим расстройством. Исследование предполагает, что снижение активности DOT1L может стать потенциальной терапевтической стратегией в будущем.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять механизм, лежащий в основе расстройства, и разработать таргетную терапию. Тем не менее, это исследование дает ценную информацию о роли гена DOT1L в генетических нарушениях и открывает новые возможности для исследований в области биологии развития.

источники:

– Американский журнал генетики человека: Нил З. и др. (2023). Редкие миссенс-варианты приобретения функции de novo при DOT1L связаны с задержкой развития и врожденными аномалиями. doi.org/10.1016/j.ajhg.2023.09.009

– Медицинский колледж Бэйлора

– Детская больница Техаса