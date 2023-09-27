Морские бактерии используют химические вещества для борьбы с водорослями: исследование

Водоросли и бактерии находятся в симбиотических отношениях в экосистемах океана, при этом бактерии играют жизненно важную роль в регулировании роста и метаболизма водорослей. Помимо мутуализма, бактерии разработали молекулярные стратегии борьбы с водорослями. Исследователи из Циндаоского института биоэнергетики и биотехнологий (QIBEBT) Китайской академии наук (CAS) недавно сделали важное открытие в этой области.

Исследователи выделили морскую бактерию, способную убивать различные виды водорослей. Они обнаружили, что летальное воздействие на водоросли было вызвано небольшой молекулой под названием 3,3',5,5'-тетрабром-2,2'-бифенилдиол, сокращенно 4-BP, которая синтезируется и высвобождается бактериями. Синтез 4-BP определяется кластером генов, включающим три гена, кодирующие хоризматлиазу, флавинзависимую галогеназу и цитохром P450.

Исследователи обнаружили, что 4-BP ингибирует синтез пластохинона-9 в водорослях. Пластохинон-9 является важнейшим компонентом цепи переноса электронов в фотосистеме водорослей. Когда 4-BP вводится в имитированную цветущую морскую воду, он эффективно подавляет обилие водорослей.

Важно отметить, что исследователи обнаружили, что гены, ответственные за синтез 4-BP, присутствуют у различных бактерий в мировом океане, что позволяет предположить, что 4-BP является широко используемым бактериями инструментом для установления антагонистических отношений между бактериями и водорослями.

Это исследование дает ценную информацию о химических механизмах, используемых морскими бактериями для борьбы с водорослями. Понимание этих механизмов может помочь в разработке стратегий борьбы с вредным цветением водорослей и поддержания баланса морских экосистем.

источники:

– Морфология, количество пигмента и фотофизиологическая реакция Phaeodactylum tricornutum CCMP2561 на 4-BP. Фото: Журнал ISME.

– Цзэнху Чжан и др., Ингибирование синтеза пластохинона тетрабромбифенилдиолом как широко распространенный альгицидный механизм морских бактерий, Журнал ISME (2023). DOI: 10.1038/s41396-023-01510-0

Образец цитирования:

Исследование показывает, как морские бактерии борются с водорослями (2023 сентября 27 г.), данные получены 27 сентября 2023 г.