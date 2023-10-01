Удивительные различия в ранних галактиках, обнаруженные космическим телескопом Джеймса Уэбба

Команда исследователей использовала данные, собранные космическим телескопом Джеймса Уэбба, для анализа самых ранних галактик во Вселенной. Результаты исследования показывают, что эти ранние галактики существенно отличались от более поздних. За последние 12 миллиардов лет галактики развивались согласно общему набору правил, касающихся скорости звездообразования, массы и состава. Однако галактики, сформировавшиеся в период зарождения Вселенной, похоже, действовали по другим правилам.

Звезды образуются из сгустков в огромных резервуарах газа и пыли. В ранней Вселенной эти облака в основном состояли из водорода и гелия. Более тяжелые элементы постепенно образовывались в результате нуклеогенеза — процесса, происходящего в ядрах звезд. Когда звезды достигли конца своего жизненного цикла, они взрывным образом распространили свои материалы в космос, предоставив строительные блоки для формирования новых звезд, содержащих более тяжелые элементы.

Недавнее исследование показывает, что в ранней Вселенной эволюция галактик была тесно связана с окружающей их средой. В астрономии все элементы, кроме водорода и гелия, считаются металлами. Исследование также показывает, что ранние галактики образовывали металлы с меньшей скоростью, чем предполагалось ранее. Кроме того, эти галактики имели доступ к огромным резервуарам первозданного материала Большого взрыва, который состоял в основном из водорода и гелия. Такое изобилие нетронутого материала позволило ранним галактикам формировать звезды исключительно быстрыми темпами, в отличие от всего, что наблюдалось с тех пор.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy. Соавтор статьи Клаудия Лагос отмечает: «Это было похоже на то, что у галактик была книга правил, которой они следовали – но, что удивительно, эта космическая книга правил, похоже, претерпела драматические изменения во время зарождения Вселенной. Самым удивительным открытием было то, что древние галактики производили гораздо меньше тяжелых элементов, чем мы могли бы предсказать, основываясь на том, что мы знаем о галактиках, которые сформировались позже».

Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает предоставлять ценные данные и понимание ранних стадий развития Вселенной, раскрывая ранее неизвестные аспекты формирования и эволюции галактик.

Источник: Nature Astronomy – Paper Автор: Клаудия Лагос