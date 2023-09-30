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Исследование показывает влияние круговорота метана в арктических озерах на изменение климата

ByМамфо Брешиа

сентябрь 30, 2023
Исследование показывает влияние круговорота метана в арктических озерах на изменение климата

Недавнее исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета и Университета Вайоминга, пролило свет на влияние метана, образующегося в арктических озерах, на изменение климата. В ходе исследования были изучены восковые покрытия листьев, сохранившиеся в отложениях периода раннего и среднего голоцена, чтобы получить представление о закономерностях круговорота метана в древние периоды потепления.

Исследователи проанализировали отложения четырех озер в Гренландии и обнаружили восковые биомаркеры, которые когда-то были частью обычных водных коричневых мхов. Результаты показали, что прошлые периоды потепления в среднем голоцене заставляли эти озера генерировать значительное количество метана. Это вызывает беспокойство, поскольку метан является мощным парниковым газом, который способствует изменению климата.

Исследование предполагает, что продолжающееся потепление может привести к недооценке выбросов метана из арктических озер. Озера, исследованные в ходе исследования, поддерживали усиленный круговорот метана в течение тысяч лет во время последнего крупного периода потепления, который произошел, когда Земля перешла от последнего ледникового периода. Это подтверждает идею о том, что круговорот метана в арктических озерах зависит от климатических условий.

Магдалена Осберн, старший автор исследования, подчеркнула важность обращения к прошлому, чтобы предсказать наше будущее на теплеющей планете. Полученные результаты предоставляют ценные данные об увеличении периодов круговорота метана в теплые периоды и подчеркивают необходимость понимания взаимосвязи между температурами потепления и производством метана в арктических озерах.

В исследовании использовались данные двух озер в Гренландии и существующие данные еще двух озер. Исследователи определили наличие метана в период раннего и среднего голоцена, анализируя изотопный состав водорода восков водных растений в осадке. Было также замечено, что водные мхи в озерах поглотили часть метана, потенциально уменьшая его выброс в атмосферу.

Хотя исследование показывает, что арктические озера уязвимы к климатическим изменениям в круговороте метана, не все озера будут демонстрировать одинаковую динамику. Тем не менее, полученные результаты способствуют нашему пониманию влияния быстрого потепления в Арктике на глобальный климат. Необходимы дальнейшие исследования для изучения взаимосвязи между температурой потепления и производством метана в арктических озерах, учитывая их важную роль как естественных источников метана.

источники:
– Джейми МакФарлин и др., Изотопы водорода и углерода водных растений в озерах Гренландии фиксируют изменения в круговороте метана во время потепления в прошлом голоцене, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adh9704.

By Мамфо Брешиа

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