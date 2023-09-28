Исследователи из Дартмута используют компьютерное моделирование, чтобы определить причину вымирания динозавров

Исследователи из Дартмута разработали новый подход к компьютерному моделированию, чтобы определить причину массового вымирания, уничтожившего динозавров и многие другие виды 66 миллионов лет назад. Исследование направлено на разрешение споров о том, было ли вымирание вызвано ударом гигантского астероида или извержениями вулканов.

Исследователи использовали взаимосвязанные процессоры для обратного анализа геологических и климатических данных, определяя события и условия, приведшие к вымиранию. Используя модель углеродного цикла и статистику, специалисты работали вместе, чтобы найти сценарий, соответствующий результату, полученному в летописи окаменелостей.

Модель оценила более 300,000 XNUMX возможных сценариев выбросов углекислого газа, выбросов диоксида серы и биологической продуктивности до и после вымирания. С помощью машинного обучения процессоры пересматривали и пересчитывали свои выводы, пока не пришли к сценарию, соответствующему летописи окаменелостей.

Исследовательская группа обнаружила, что одних выбросов из Деканских ловушек, извержений вулканов на западе Индии, могло быть достаточно, чтобы спровоцировать вымирание. По оценкам, Деканские ловушки выбросили в атмосферу огромное количество углекислого газа и серы за почти 1 миллион лет.

Хотя удар крупного астероида, известного как Чиксулуб, считается важным фактором вымирания, модель предполагает, что выбросов из Деканских ловушек было достаточно, чтобы вызвать глобальное вымирание.

Исследование обеспечивает независимую оценку вулканических выбросов на основе доказательств их воздействия на окружающую среду. Модель также выявила снижение накопления органического углерода в глубоком океане во время удара астероида, вероятно, из-за исчезновения многочисленных видов.

В целом, исследование подчеркивает важность вулканических выбросов как фактора, способствующего массовым вымираниям в истории Земли. Результаты подчеркивают необходимость учитывать множество причин при изучении крупных геологических событий.

источники:

– «Байесовская инверсия выбросов и производительности экспорта на границе конца мелового периода» – Научный журнал