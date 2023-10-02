Новая модель определяет причины вымирания динозавров

Новый метод моделирования, разработанный исследователями из Дартмута, пролил свет на причины вымирания динозавров и других видов 66 миллионов лет назад. В исследовании, опубликованном в журнале Science, использовались взаимосвязанные процессоры для анализа огромных объемов геологических и климатических данных без участия ученых.

Модель, оснащенная почти 130 процессорами, проанализировала летопись окаменелостей в обратном порядке, чтобы выявить события и условия, которые привели к событию, известному как мел-палеогеновое (K-Pg) вымирание. Запустив модель в противоположном направлении, исследователи стремились устранить любые предвзятости или заранее определенные гипотезы.

Используя метод машинного обучения под названием «Цепь Маркова Монте-Карло», процессоры независимо сравнивали и пересчитывали свои выводы, пока не пришли к сценарию, который соответствовал результату, сохраненному в летописи окаменелостей. Модель учитывала более 300,000 XNUMX возможных сценариев выбросов углекислого газа, выбросов диоксида серы и биологической продуктивности до и после вымирания.

Результаты модели показали, что массивных извержений Деканских траппов на западе Индии могло быть достаточно, чтобы спровоцировать глобальное вымирание. За почти 1 миллион лет Деканские ловушки выбросили в атмосферу около 10.4 триллиона тонн углекислого газа и 9.3 триллиона тонн серы.

Исследование также выявило уменьшение накопления органического углерода в глубоком океане примерно во время удара астероида, известного как Чиксулуб. Это уменьшение, вероятно, стало результатом вымирания многочисленных видов, вызванного астероидом. Кроме того, было зафиксировано понижение температуры, вызванное большим количеством серы, выброшенной в воздух астероидом.

Исследование подчеркивает важность извержений вулканов в массовом вымирании, и хотя падение астероида не оказало существенного влияния на выбросы газа, оно сыграло роль в вымирании. Метод исследователей, использующий взаимосвязанные процессоры, значительно сократил время, необходимое для анализа данных, открывая возможности для будущих исследований в различных областях наук о Земле.

источники:

Алекс Кокс

Бренхин Келлер

Научный журнал