Яркость спутниковых созвездий представляет собой проблему для наземной астрономии

Недавнее международное исследование, координируемое аэрокосмическим инженером Зигфридом Эгглем из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне, подтвердило, что недавно развернутые спутники так же ярки, как звезды, видимые невооруженным глазом. Эта яркость вызывает беспокойство у наземной астрономии, поскольку может мешать наблюдениям.

Исследование показало, что спутник BlueWalker 3 компании AST Space Mobile, оснащенный большой антенной с фазированной решеткой, достиг пиковой яркости 0.4 звездной величины, что делает его одним из самых ярких объектов в ночном небе. Кроме того, негусеничный адаптер ракеты-носителя имел видимую визуальную величину 5.5, что ярче, чем рекомендованная Международным астрономическим союзом величина 7.

Растущее число спутниковых группировок, таких как Starlink, вызывает еще большую озабоченность. Поскольку компании планируют запустить от тысяч до сотен тысяч спутников, ночное небо может кардинально измениться. Эггл подчеркнул, что эти яркие спутники вместе со своим движением могут нарушить наблюдения и привести к потере данных для телескопов.

Прилагаются усилия для решения этой проблемы. Например, Starlink изучает варианты сделать поверхность своих спутников темнее, чтобы поглощать больше солнечного света и уменьшать отражения. Однако при таком подходе выделяется тепло, что создает дополнительные инженерные проблемы. SpaceX также рассматривает возможность использования отражающих солнечных панелей с диэлектрическими зеркалами для перенаправления отражений от Земли.

Сотрудничество между космической отраслью и астрономами имеет решающее значение для поиска эффективных решений. Цель состоит в том, чтобы смягчить влияние спутниковых группировок на наземную астрономию и сохранить целостность обсерваторий. Исследование повышает осведомленность об этой проблеме и подчеркивает необходимость дальнейших исследований и сотрудничества.

Исследование «Оптические наблюдения сверхяркого спутника созвездия» опубликовано в журнале Nature.

источники:

– Нандакумар С., Эггл С., Треглоан-Рид Дж. и др. (2023). «Оптические наблюдения сверхяркого спутника созвездия». Природа, DOI: 10.1038/s41586-023-06672-7.