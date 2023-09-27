Меняющийся ландшафт Нью-Йорка: понижение и повышение уровня земли

Ученые обнаружили, что в некоторых частях мегаполиса Нью-Йорка наблюдается разная скорость опускания и повышения уровня земли. Эти изменения высоты, хотя и небольшие, могут повлиять на риск местных наводнений, связанных с повышением уровня моря. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, было проведено исследователями из Лаборатории реактивного движения НАСА и Университета Рутгерса.

Используя метод дистанционного зондирования, называемый интерферометрическим радаром с синтезированной апертурой (InSAR), команда проанализировала вертикальное движение суши по территории мегаполиса с 2016 по 2023 год. Они обнаружили, что большая часть наблюдаемого движения происходила в районах, где земля была изменена в результате деятельности человека, например как мелиорация земель и строительство свалок. Эти модификации сделали почву более рыхлой и более подверженной проседанию.

Кроме того, естественные процессы, относящиеся к последнему ледниковому периоду, способствуют опусканию и подъему суши. Наличие большого ледяного щита около 24,000 XNUMX лет назад привело к медленной перестройке мантии Земли с течением времени. В результате Нью-Йорк, расположенный недалеко от края ледникового покрова, сейчас тонет.

В среднем площадь мегаполиса оседает примерно на 0.06 дюйма (1.6 миллиметра) в год. Исследователи смогли детально составить карту этого движения, определив конкретные районы и достопримечательности, которые оседают быстрее, чем в среднем. Эта информация имеет решающее значение для картографирования и планирования наводнений, особенно в связи с тем, что уровень моря продолжает повышаться во всем мире.

Среди заметных горячих точек проседания — аэропорт Ла-Гуардия, который погружается со скоростью около 0.15 дюйма (3.7 миллиметра) в год. Исследователи отметили, что продолжающаяся реконструкция аэропорта направлена ​​на решение проблем, связанных с наводнениями, вызванными повышением уровня воды в океане. Другие районы, испытывающие проседание, включают стадион Артура Эша и различные места в Квинсе и Бруклине, построенные на искусственном наполнителе.

Исследование также выявило ранее неизвестные подъемы в Восточном Вильямсбурге, Бруклине и Вудсайде, Квинс. Эти площади увеличиваются примерно на 0.06 дюйма (1.6 миллиметра) в год.

Понимание меняющегося ландшафта Нью-Йорка имеет важное значение для эффективного управления рисками наводнений и планирования на будущее. Поскольку изменение климата продолжает влиять на уровень моря и увеличивать частоту наводнений, отслеживание вертикального движения суши становится еще более важным.

источники:

- Достижения науки

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт