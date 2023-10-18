Этапы питания водных позвоночных и важность внутриротовой обработки пищи

В недавнем исследовании исследователи стремились понять пищевое поведение ранних четвероногих во время перехода из воды на сушу. Международная группа под руководством доктора Даниэля Шварца и профессора доктора Райнера Шоха из Государственного музея естественной истории Штутгарта (Германия) сосредоточила свое внимание на пищевом поведении современных саламандр и использовала свои результаты, чтобы сделать выводы о ранних четвероногих.

Исследователи наблюдали и изучали пищевое поведение сорока видов саламандр на разных стадиях развития, включая личинок, молодь и взрослых особей. Они использовали высокоскоростное рентгеновское видеоизображение и создавали трехмерную анимацию для анализа быстрых движений костных структур и добычи во рту саламандр.

Результаты предложили два возможных сценария наземного питания ранних четвероногих. Один из сценариев заключался в том, чтобы схватить добычу челюстями и утащить ее обратно в воду, где ее можно было транспортировать и обрабатывать потоками воды и челюстями. Другой сценарий предполагал переработку добычи непосредственно на суше посредством комбинации встряхивания и кусания с последующим проглатыванием с помощью инерционного транспорта.

Интересно, что исследование показало, что ранние четвероногие, возможно, демонстрировали сложное жевательное поведение, подобное млекопитающим, несмотря на то, что у них были относительно простые зубы. Это говорит о том, что наземное питание было возможно еще до появления гибких языков.

Исследование проливает свет на пищевое поведение ранних четвероногих во время перехода из воды на сушу и обеспечивает основу для дальнейших исследований эволюции пищевого поведения ранних позвоночных.

источники:

– Философские труды Королевского общества B: Биологические науки (2023) DOI: 10.1098/rstb.2022.0541