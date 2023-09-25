Астрономы используют телескоп Джеймса Уэбба для изучения экзопланетной системы TRAPPIST-1

Команда астрономов из Института исследований экзопланет Тротье (iREx) Монреальского университета (UdeM) добилась значительного прогресса в понимании экзопланетной системы TRAPPIST-1. Используя космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), исследователи наблюдали TRAPPIST-1 b, ближайшую к звезде экзопланету в системе. Их результаты, опубликованные в Astrophysical Journal Letters, подчеркивают важность учета влияния родительских звезд при изучении экзопланет.

TRAPPIST-1 — красный карлик, расположенный на расстоянии 40 световых лет от Земли. Она привлекла внимание в 2016 году, когда на ее орбите были обнаружены семь экзопланет размером с Землю, три из которых находятся в обитаемой зоне звезды. Эти открытия породили надежду на обнаружение потенциально обитаемой среды за пределами нашей Солнечной системы.

Исследовательская группа использовала метод трансмиссионной спектроскопии для анализа свойств TRAPPIST-1 b. Изучая свет звезды, проходящей через атмосферу экзопланеты во время транзита, астрономы могут определить уникальный химический отпечаток, оставленный присутствующими молекулами и атомами.

Исследование показало, что звездная активность и загрязнение существенно влияют на природу экзопланет. Под звездным загрязнением понимают влияние собственных особенностей звезды, таких как темные пятна и яркие факелы, на измерения атмосферы экзопланеты.

Команда нашла убедительные доказательства того, что звездное загрязнение играет решающую роль в формировании спектров пропускания TRAPPIST-1 b и, возможно, других планет в системе. Активность звезды может создавать «призрачные сигналы», которые могут ошибочно указывать на присутствие определенных молекул в атмосфере экзопланеты. Это подчеркивает необходимость учитывать звездное загрязнение при планировании будущих наблюдений экзопланетных систем.

Хотя считается, что TRAPPIST-1 b не имеет значительной атмосферы, ее непосредственная близость к звезде и транзитные сигналы делают ее жизненно важной целью для наблюдения. Исследователи провели два независимых исследования атмосферы и определили, что спектры TRAPPIST-1 b можно объяснить только смоделированным звездным загрязнением, что не указывает на наличие значительной атмосферы на планете.

Хотя этот результат исключает определенные типы атмосфер, такие как безоблачная и богатая водородом, более тонкие атмосферы, например, состоящие из чистой воды или углерода, не могут быть окончательно исключены. Дальнейшие наблюдения и анализ данных будут способствовать нашему пониманию экзопланетной системы TRAPPIST-1 и потенциала обитаемой среды за пределами нашей Солнечной системы.

источники:

Тема: Астрономы используют телескоп Джеймса Уэбба для изучения экзопланетной системы TRAPPIST-1

Астрономы используют телескоп Джеймса Уэбба для изучения экзопланетной системы TRAPPIST-1 источник: Astrophysical Journal Letters