Суббури в магнитосфере Земли дают информацию для прогнозирования космической погоды

Недавнее исследование ученых из Индийского института геомагнетизма (IIG) пролило свет на роль суббурь в магнитосфере Земли и их влияние на прогноз космической погоды. Суббури — это кратковременные возмущения в магнитосфере Земли, которые приводят к диполяризации магнитного поля, что приводит к увеличению потока тяжелых ионов во внутренней магнитосфере.

В исследовании, в котором использовались данные масс-спектрометра гелия, кислорода, протонов и электронов (HOPE), набора приборов для электрического и магнитного поля и инструмента комплексной науки (EMFISIS) на борту космического корабля «Радиационный пояс штормовых зондов» (RBSP), было изучено 22 суббури. с 2018 года. Ученые сосредоточились на характеристиках диполяризации магнитного поля и ее корреляции с усилением потока энергичных ионов O+ и H+.

На суббури влияют такие факторы, как межпланетное магнитное поле (ММП), скорость солнечного ветра и динамическое давление солнечного ветра. Южное направление ММП является ключевым фактором в возникновении суббурь, поскольку оно вызывает магнитное пересоединение в дневной магнитосфере. В среднем суббури длятся около 2-4 часов и выделяют значительное количество энергии, извлекаемой из взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой.

Понимание роли плазменного слоя в транспортировке и ускорении ионов во время суббурь имеет решающее значение для изучения динамики космического пространства вблизи Земли, известного как геопространство. Обычно Geospace состоит из ионов H+, но бывают случаи, когда доля ионов O+ внезапно увеличивается. Присутствие ионов O+ изменяет динамику плазмы в геопространстве, подчеркивая необходимость изучения изменений потока ионов для улучшения прогнозирования космической погоды.

Исследуя изменения ионного состава во время суббурь, ученые могут точно определить причину и область этих изменений. Эти знания еще больше повысят точность будущих прогнозов космической погоды, что принесет пользу различным приложениям, использующим системы спутниковой связи и навигации.

В заключение, исследование, проведенное учеными из Индийского института геомагнетизма, дает ценную информацию о суббурях в магнитосфере Земли и их значении для прогнозирования космической погоды. Полученные результаты способствуют лучшему пониманию динамики плазмы в геопространстве и открывают путь для более точных прогнозов явлений космической погоды в будущем.

источники:

– Индийский институт геомагнетизма (IIG)

- Журнал «Достижения космических исследований»