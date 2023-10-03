Используя Очень Большой Телескоп (VLT), европейские астрономы провели спектроскопические наблюдения рассеянного скопления под названием Трамплер 14. Результаты их исследования дают больше информации о свойствах молодых маломассивных звезд внутри этого скопления.

Рассеянные скопления — это группы звезд, слабо связанных друг с другом и образовавшихся из одного гигантского молекулярного облака. Трамплер 14 — рассеянное скопление, расположенное в туманности Киля, примерно в 9,000 световых годах от Земли. Это одно из самых массивных, молодых и компактных скоплений в комплексе туманности Киля.

Команда астрономов под руководством Доминики Итрих из Европейской южной обсерватории (ESO) использовала прибор VLT Multi Unit Spectroscope Explorer (MUSE) для исследования молодых маломассивных звезд в Трумплер-14. Они проанализировали спектральные и звездные свойства 780 звезд в пределах кластер, сосредоточив внимание на 717 из них.

Исследование показало, что большинство звезд в выборке принадлежали к спектральным классам K и M. Около половины звезд имели массу менее 1 солнечной массы, при этом наименее массивная звезда имела массу всего 0.17 солнечной массы. Этот глубокий анализ звезд малой массы в таком далеком и массивном регионе является значительным вкладом в эту область.

Основываясь на распределении возрастов звезд, астрономы оценили возраст Трамплера 14 примерно в 1 миллион лет, что соответствует предыдущим результатам. Исследователи подчеркнули, что эта оценка возраста надежна и не зависит от каких-либо конкретных эволюционных путей.

Это исследование дает ценную информацию о формировании и эволюции звезд малой массы в среде скоплений. Понимание характеристик и поведения звезд малой массы имеет важное значение, поскольку они являются наиболее распространенным типом звезд в галактике и чувствительны к условиям окружающей среды.

источник:

– Доминика Итрих и др., «Население молодых маломассивных звезд в Trumpler 14», arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.14168.