Исследование исследует крупномасштабную турбулентность в галактике NGC 6946

Астрономы из Индии провели исследование по изучению крупномасштабной турбулентности в межзвездной среде (МЗС) спиральной галактики NGC 6946. Результаты этого исследования, опубликованные на сервере препринтов arXiv, дают представление о природе этой турбулентности. явление.

Турбулентность в МЗС играет решающую роль в различных процессах, таких как звездообразование, стабильность молекулярных облаков и поведение космических лучей. Несмотря на многочисленные исследования, механизм возникновения этой турбулентности остается малоизученным.

NGC 6946 — яркая спиральная галактика, расположенная на расстоянии примерно 19.2 миллиона световых лет от нас. Исследователи проанализировали данные Очень большой решетки Карла Янски (VLA) и Обзора близлежащих галактик HI (THINGS), чтобы поближе познакомиться с турбулентностью в NGC 6946. Они использовали систему оценки момента видимости (VME) для измерения нейтральной турбулентности. Плотность столба атомного водорода (HI) и спектр мощности турбулентной скорости на луче зрения.

Результаты исследования показывают наличие крупномасштабного энергетического каскада в диске NGC 6946. Индексы степенного закона указывают на то, что механизм турбулентности в этой галактике представляет собой комбинацию сжимающих и соленоидальных воздействий. Исследователи полагают, что магнитное поле NGC 6946, особенно магнитные поля между рукавами, известные как магнитные рукава, играют значительную роль в создании крупномасштабной турбулентности. Считается, что эти магнитные структуры являются результатом турбулентной динамики в диске.

Авторы исследования отмечают важность проведения дальнейших исследований природы турбулентности в МЗС. Они предлагают измерить каскад турбулентности в большем количестве галактик и интерпретировать результаты с помощью численного моделирования, чтобы улучшить наше понимание.

источники:

– Мира Нандакумар и др., Крупномасштабный каскад турбулентности в спиральной галактике NGC 6946, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.02661

- Физ.орг