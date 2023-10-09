Тайна волн Свистуна на Венере: не грозы, а что-то еще?

В 1978 году космический корабль «Пионер Венеры» обнаружил тысячи свистящих волн над поверхностью Венеры. Свистящие волны — это электромагнитные волны, которые длятся около полсекунды. Обычно они связаны с грозами на Земле. Однако открытие свистунов на Венере вызвало дискуссию о наличии гроз на близнеце Земли.

Недавний пролет солнечного зонда Паркер в 2021 году предоставил ученым возможность изучить атмосферу Венеры с помощью чувствительных инструментов. Наблюдения с зонда показали, что свистовые волны на Венере распространялись вниз от атмосферы, а не вверх и наружу, как это наблюдается во время гроз на Земле.

Это открытие предполагает, что молнии не являются обычным явлением в атмосфере Венеры, несмотря на его негостеприимные условия. Однако остается вопрос: что вызывает свистящие волны? Ученые полагают, что основной причиной может быть магнитное пересоединение, при котором скручивающиеся силовые линии магнитного поля снова соединяются.

Хотя точная причина появления свистов до сих пор неизвестна, новое исследование предоставляет ценные данные, которые помогут разрешить споры о молниях на Венере. Результаты этого исследования согласуются с предыдущим исследованием, проведенным в 2021 году, в ходе которого также не было обнаружено радиоволн от грозовой активности на Венере.

Исследовательская статья, подробно описывающая эти результаты, была опубликована в журнале Geophysical Research Letters. Ведущий автор исследования Гарриет Джордж надеется, что благодаря новым данным дискуссия о молниях на Венере может наконец разрешиться.

Чтобы полностью понять феномен свистовых волн на Венере, необходимы дальнейшие исследования. Однако эти открытия проливают свет на атмосферные условия нашей соседней планеты и углубляют наше понимание увлекательного мира Венеры.

источники:

– Письма о геофизических исследованиях: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021GL093351

– Изображение предоставлено: НАСА/Лаборатория реактивного движения.