Исследование показывает тенденцию к увеличению и уменьшению количества пятен на бабочках

Недавнее исследование, проведенное учеными из Института анализа изменений биоразнообразия (LIB) Лейбница в сотрудничестве с учеными из Мексики, Бразилии и США, выявило закономерность увеличения и уменьшения количества пятен-глазков на крыльях тропических бабочек. Пятна на глазах — это цветные узоры на крыльях бабочки, которые напоминают глаза позвоночных и служат защитным механизмом от хищников.

Исследование было сосредоточено на группе бабочек под названием Eunica, у которых наблюдаются большие различия в количестве и размере глазных пятен на нижней стороне крыльев. С помощью анализа ДНК и наблюдения за морфологическими особенностями исследователи обнаружили тенденцию к увеличению и уменьшению количества глазных пятен в этой группе. Эта тенденция поднимает вопросы об эволюционных причинах утраты глазных пятен и увеличения конкретных из них.

Исследователи предполагают, что большое пятно-глаз может быть более устрашающим для потенциальных хищников, чем несколько пятен меньшего размера. Предполагается, что естественный отбор может привести к увеличению размера глазных пятен и потере более мелких глазных пятен при определенных условиях. Эффект этого эволюционного изменения может варьироваться в зависимости от среды обитания бабочек.

Хотя исследование было сосредоточено на группах тропических бабочек, результаты потенциально могут быть применимы и к бабочкам в других регионах. Исследователи полагают, что полученные результаты способствуют более широкому пониманию природы и эволюционных процессов. Бабочки, известные своей привлекательностью, играют важную роль в качестве «видов-флагов», привлекающих внимание к важным вопросам, таким как сохранение видов и защита окружающей среды.

Исследование, опубликованное в журнале Cladistics, дает ценную информацию о морфологической эволюции бабочек и подчеркивает сложную взаимосвязь между пятнами на глазах, радужностью крыльев и другими характеристиками этих насекомых.

источники: Ивонн Дж. Гарсон-Ордуна и др., Разнообразие рисунков крыльев у бабочек Eunica (Nymphalidae: Biblidinae): филогенетический анализ предполагает раздельные адаптивные тенденции в дорсальном половом диморфизме и эволюции вентральных глазных пятен, Cladistics (2023).

Образец цитирования: «Исследование выявило тенденцию к увеличению и уменьшению количества пятен на глазах у бабочек» – Институт Лейбница по анализу биоразнообразия.