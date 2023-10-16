Исследование показало, что загрязнение нанопластиками и металлами угрожает пресноводным экосистемам

Согласно пресс-релизу университета, недавнее международное исследование, проведенное исследователями из Университета Коимбры, выявило риски, связанные с загрязнением нанопластиков и металлов в пресноводных экосистемах. Исследование было сосредоточено на совместном загрязнении пресной воды и влиянии функционализированных нанопластиков на водные грибы в присутствии металлов. Исследовательская группа в сотрудничестве с Техническим университетом Харкорта Батлера и Университетом Конкук опубликовала свое исследование в журнале Environmental Pollution.

Исследователи подчеркнули важность понимания совокупного воздействия загрязнителей на организмы из-за их неизбежного сосуществования. Нанопластики — это фрагменты пластика размером менее 1,000 нанометров, которые обычно используются в различных отраслях промышленности, таких как фармацевтика, косметика и чистящие средства.

Пресные воды особенно уязвимы к загрязнениям, поскольку они служат связующим звеном между наземной и водной средой. Горнодобывающая деятельность способствует появлению металлов в пресноводных системах, что приводит к сосуществованию металлов с появляющимися загрязнителями, такими как нанопластики. Водные гифомицеты, тип грибов, играют решающую роль в разложении органических веществ в небольших водотоках, способствуя передаче энергии и питательных веществ по пищевой цепи.

В ходе лабораторных испытаний, проведенных для исследования, наряду с медью использовались реалистичные концентрации нанопластиков, в том числе обычного полистирола и карбоксилатов, для оценки их совместного воздействия на клеточные процессы и рост водного гифомицета Articulospora тетракладия. Результаты показали, что воздействие препаратов, содержащих функционализированные нанопластики и медь, приводило к окислительному стрессу, разрыву плазматической мембраны и подавлению роста грибка.

Эти результаты дополняют растущее количество исследований, подчеркивающих опасность загрязнения нанопластиками и металлами в пресноводных экосистемах. Предыдущие исследования показали обилие микропластика в водоемах и его потенциальный риск для здоровья. Кроме того, были высказаны опасения по поводу присутствия устойчивых к антибиотикам бактерий, накапливающихся в микропластике водных систем.

Становится все более очевидным, что необходимо принять меры для решения проблемы загрязнения пресноводных экосистем, в частности, путем регулирования и сокращения загрязнения нанопластиком и металлами. Сохранение этой среды имеет важное значение для общего здоровья экосистем и благополучия водных организмов.

Источник: ЛУСА