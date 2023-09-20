Потенциальная связь между COVID-19 и болезнью Альцгеймера

Недавнее исследование пролило свет на потенциальный молекулярный механизм, который мог бы объяснить когнитивные симптомы, в том числе «мозговой туман», испытываемые людьми, инфицированными вирусом SARS-CoV-2. Исследование также предполагает возможную связь между COVID-19 и развитием или ухудшением болезни Альцгеймера.

Исследование, проведенное Кристиной Ди Примио и ее коллегами, изучало влияние инфекции SARS-CoV-2 на нейрональные клетки и мышиные модели. Команда сосредоточилась на белке под названием Тау, который известен своей ролью в развитии болезни Альцгеймера. У людей с болезнью Альцгеймера молекулы тау запутываются и слипаются в нейронах.

Исследование показало, что когда SARS-CoV-2 заражает нейрональные клетки или мозг мыши, он взаимодействует с тау, вызывая процесс, называемый гиперфосфорилированием. Этот процесс включает добавление фосфатных групп к тау в определенных местах связывания. Интересно, что гиперфосфорилирование, наблюдаемое в исследовании, отражало закономерности фосфорилирования, наблюдаемые у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Кроме того, исследователи обнаружили значительное увеличение уровня тау в нерастворимой фракции инфицированных клеток, что указывает на патологические изменения в белке. Неясно, являются ли эти изменения прямым результатом вируса или частью клеточной защитной реакции.

Хотя исследование дает ценную информацию о потенциальной связи между COVID-19 и болезнью Альцгеймера, необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять основные механизмы и установить клиническую значимость. Тем не менее, эти результаты подчеркивают важность дальнейшего изучения долгосрочных неврологических эффектов COVID-19.

В целом, это исследование способствует растущему объему данных, свидетельствующих о том, что инфекция COVID-19 может иметь последствия, выходящие за рамки респираторных симптомов. Взаимодействие между SARS-CoV-2 и тау открывает интригующие возможности для будущих исследований и разработки терапевтических вмешательств.

Справочник журнала: Ди Примио, К. и др. (2023) Тяжелый острый респираторный синдром, инфекция коронавирусом 2, приводит к появлению патологических признаков тау в нейронах. ПНАС Нексус. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

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