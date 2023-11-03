Новые данные свидетельствуют о том, что формирование Луны оставило глубокие реликвии мантии

Ученые из Китая и США сделали революционное открытие, которое открывает новый взгляд на формирование Луны. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, предполагает, что два огромных объекта, погребенных в глубокой мантии Земли, могут быть остатками сотворения Луны примерно 4.5 миллиарда лет назад.

В соответствии с преобладающей теорией ученые утверждают, что Луна образовалась после того, как планета размером с Марс, называемая Тейя, столкнулась либо с Гайей, либо с ранней Землей. В результате этого сильного столкновения верхний слой Земли был выброшен в космос, где фрагменты в конечном итоге соединились, образовав Луну.

Международная группа, состоящая из исследователей из Калифорнийского технологического института, Университета штата Аризона и Шанхайской астрономической обсерватории (SHAO), предложила убедительные доказательства в поддержку этой гипотезы. Они предполагают, что под Африканским континентом и Тихим океаном в самой нижней мантии Земли существуют две аномалии значительных размеров и низких сейсмических скоростей. Они полагают, что эти аномалии могут быть получены из мантийных материалов Тейи (называемых ТММ), плотность которых по своей природе на 2–3.5 процента выше, чем у мантии протоземли.

С помощью моделирования колоссальных столкновений команда обнаружила, что часть мантии Тейи потенциально слилась с твердой нижней мантией протоземли и сохранилась внутри нее после катастрофического события, в результате которого образовалась Луна.

Одной из поразительных характеристик останков Тейи, похожих на лунные камни, является высокое содержание железа, что придает им более плотный состав по сравнению с окружающей средой. После удара эти плотные сгустки, простирающиеся на десятки километров, вероятно, затонули и образовали термохимические груды на поверхности ядра Земли, в конечном итоге сохранившиеся до наших дней. Ученые утверждают, что этот процесс представляет собой естественное последствие гигантского удара, породившего Луну.

Последствия этого открытия выходят за рамки лунной науки. Он предлагает исследователям инновационную призму, через которую можно понять внутреннюю структуру Земли, ее долгосрочную эволюцию и даже формирование внутренней солнечной системы. Кроме того, соавтор Дэн Хунпин из SHAO предполагает, что это исследование может дать ценную информацию об обитаемости экзопланет за пределами нашей Солнечной системы.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова преобладающая теория образования Луны?

Ответ: Преобладающая теория предполагает, что Луна образовалась после столкновения планеты Тейя размером с Марс, либо с Гайей, либо с ранней Землей.

Вопрос: Какие доказательства подтверждают гипотезу о остатках формирования Луны в глубокой мантии Земли?

Ответ: Присутствие двух аномалий размером с континент с низкими сейсмическими скоростями в самой нижней мантии, под Африканским континентом и Тихим океаном соответственно, рассматривается как возможное свидетельство существования мантийных материалов Тейи, которые слились с мантией Земли после образования Луны.

Вопрос: Как реликвии Тейи могли сохраниться до наших дней?

Ответ: После гигантского удара плотные сгустки остатков Тейи погрузились в термохимические груды на поверхности ядра Земли, где они, вероятно, сохранились и по сей день.