Новое исследование, проведенное Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показывает, что люди с ВИЧ (ЛЖВ) имеют более высокие показатели повторного заражения COVID-19 по сравнению с людьми без ВИЧ (ЛВГ).

В исследовании, опубликованном в журнале Emerging Infectioushoods, были проанализированы данные 453,587 2 взрослых в Чикаго, которые были инфицированы SARS-CoV-2022 с момента их первоначального заражения до мая 19 года. Исследователи изучили результаты тестов на COVID-XNUMX и записи о вакцинации, связанные с расширенной программой ВИЧ/СПИДа в Чикаго. Система отчетности о СПИДе.

Исследование показало, что у 5.3% COVID-положительных лиц произошло повторное заражение, в том числе у 6.7% ЛЖВ и 5.2% ЛЖВ. Уровень повторного заражения среди ЛЖВ составил 66 на 1,000 человеко-лет, что выше, чем 50 на 1,000 человеко-лет среди ЛЖВ. После поправки на другие факторы у ЛЖВ наблюдался значительно более высокий уровень повторного заражения COVID-19 (1.46 на 1,000 человеко-лет) по сравнению с ЛЖВ.

Было отмечено, что среди лиц, перенесших повторное заражение, ЛЖВ, как правило, были старше (средний возраст 43 года) по сравнению с ЛЖВ (средний возраст 36 лет). ЛЖВ также чаще были мужчинами (79.3% против 40.9%) и чернокожими (53.7% против 27.0%). Кроме того, у ЛЖВ была более высокая вероятность получения первичной серии вакцины против COVID-19 и ревакцинации по сравнению с ЛЖВ (31.8% против 22.1%). Интересно, что меньший процент ЛЖВ не был вакцинирован на момент первого заражения по сравнению с ЛЖВ (87.5% против 91.0%).

Исследование подчеркивает важность соблюдения ЛЖВ рекомендованного графика вакцинации против COVID-19, включая получение ревакцинации, для снижения риска повторного заражения SARS-CoV-2. Из жителей, получивших вакцину до первого заражения, 54.2% прошли первичную серию вакцин Pfizer/BioNTech. Среди лиц, перенесших повторное заражение, 39.6% завершили первичную серию прививок, но еще не получили прививку.

Независимо от варианта волны и календарного квартала, у ЛЖВ стабильно наблюдался более высокий уровень реинфекции, чем у ЛЖВ. Наибольшая частота реинфекции среди ЛЖВ наблюдалась в период доминирования штамма Омикрон - 50 случаев на 1,000 человеко-лет. В целом среди ЛЖВ зарегистрировано 16 случаев повторного заражения на 1,000 человеко-лет.

Авторы подчеркивают, что для предотвращения повторного заражения SARS-CoV-2 ЛЖВ должны придерживаться рекомендованного графика вакцинации против COVID-19, включая ревакцинацию.

источники:

– Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)

– Журнал «Новые инфекционные заболевания»