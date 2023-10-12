Использование солнечно-индуцированной флуоресценции хлорофилла для измерения воздействия озона на растения сои

Исследователи из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн и Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США использовали индуцированную солнцем флуоресценцию хлорофилла (SIF) для изучения воздействия повышенного содержания озона (O3) на растения сои. Исследование, опубликованное в Журнале экспериментальной ботаники, направлено на то, чтобы понять, как загрязнители воздуха, такие как озон, влияют на посевы и мировые запасы продовольствия.

За последнее десятилетие измерения SIF стали важным инструментом выявления стресса растений. Растения поглощают солнечный свет для фотосинтеза, а избыточная энергия выделяется в виде тепла и слабого свечения, называемого флуоресценцией, которое невидимо для человеческого глаза. Исследователи использовали SIF для изучения процессов фотосинтеза и оценки воздействия таких факторов, как углекислый газ (CO2) и температура, на растения.

В этом исследовании команда использовала SIF для измерения воздействия высоких уровней озона на растения сои. Озон является разрушительным загрязнителем воздуха, который наносит фермерам значительный ущерб. Исследователи провели эксперимент на установке SoyFACE, который позволяет им изучать последствия загрязнения озоном в полевых условиях. Портативные спектроскопические системы использовались для измерения уровней SIF как на контрольных участках, так и на участках с повышенным содержанием озона.

Результаты показали, что повышение уровня озона привело к снижению SIF, что указывает на стресс растений. Исследователи также измерили другие аспекты фотосинтеза, такие как транспорт электронов и газообмен в листьях, наряду с SIF. Снижение SIF подтвердило, что он служит надежным индикатором стресса.

Одним из преимуществ SIF является его масштабируемость. В настоящее время исследователи изучают возможность использования SIF в более широком масштабе с целью отслеживания фотосинтеза в регионах по всему миру с помощью спутников. Понимание механистической взаимосвязи между SIF и фотосинтезом необходимо для использования этого метода в региональном или глобальном масштабе.

Используя SIF для мониторинга фотосинтеза и роста растений, фермеры могут оценивать урожайность и принимать обоснованные решения о методах ведения сельского хозяйства. Это исследование способствует нашему пониманию того, как загрязнители воздуха влияют на сельскохозяйственные культуры, и дает ценную информацию для устойчивого производства продуктов питания.

источники:

– Dynamite News: «Исследователи используют SIF для измерения воздействия повышенного содержания озона на растения сои»

– Журнал экспериментальной ботаники: «Солнечная флуоресценция хлорофилла как индикатор стресса сельскохозяйственных культур»