Исследование показало, что добавление мобильного приложения для здоровья на носимые устройства дает неоднозначные результаты по уровням физической активности

Недавний отчет Michigan Medicine показал, что добавление мобильного приложения для здоровья на носимые устройства, такие как умные часы, дает неоднозначные результаты, когда дело доходит до повышения уровня физической активности. В исследовании, известном как «Среда для увеличения физических упражнений при поддержке виртуального приложения» (VALENTINE), сравнивались уровни физической активности пациентов, прошедших курс кардиореабилитации и получивших мобильное медицинское вмешательство, с теми, кто этого не сделал.

В исследовании приняли участие более 200 участников, половина из которых получила мобильное медицинское вмешательство, которое состояло из приложения, позволяющего отслеживать активность и ставить цели, а также индивидуальных текстовых сообщений, пропагандирующих физическую активность. Текстовые сообщения были разработаны так, чтобы максимально соответствовать окружению каждого участника, и учитывали такие факторы, как погода, время суток и день недели.

Результаты, опубликованные в журнале npj Digital Medicine, показали, что не было значительного повышения уровня физической активности в целом у пациентов, получающих мобильное медицинское вмешательство, при использовании всех типов умных часов. Тем не менее, через три месяца у пользователей Fitbit произошло заметное увеличение расстояния ходьбы за шесть минут, что является показателем функциональных возможностей, хотя это увеличение не было устойчивым в течение шести месяцев. За шесть месяцев не произошло существенных изменений в расстоянии шестиминутной ходьбы для пользователей Apple Watch.

Исследование предполагает, что вмешательство не оказало долгосрочного воздействия на уровень физической активности, которое сохранялось с течением времени, но оно может иметь промежуточные или специфичные для устройства эффекты. Результаты также указывают на то, что необходим дальнейший анализ, чтобы определить, какие типы адаптированных текстовых сообщений наиболее эффективны для разных групп пациентов. Эта информация будет использоваться для разработки будущих мероприятий в области цифрового здравоохранения, которые будут предоставлять участникам наиболее эффективные текстовые сообщения.

В заключение, это исследование является важным шагом в понимании того, как лучше всего использовать мобильные медицинские вмешательства для пользы пациентов и повышения уровня физической активности. Однако необходимы дополнительные исследования для оптимизации использования этих технологий и достижения долгосрочных изменений в поведении.

Источник: Мичиганская медицина – Мичиганский университет.

Ссылка в журнале: Голбус, Дж.Р. и др. (2023). Рандомизированное исследование мобильного медицинского вмешательства для усиления кардиореабилитации. npj Цифровая медицина. doi.org/10.1038/s41746-023-00921-9.