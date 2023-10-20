Исследование показало, что религиозная принадлежность не влияет на использование порнографии в Интернете в Германии

Недавнее исследование, опубликованное в «Архивах сексуального поведения», изучило взаимосвязь между религиозной принадлежностью и использованием порнографии в Интернете в Германии. Исследователи использовали данные панели веб-отслеживания в сочетании с данными опросов, чтобы получить представление об онлайн-поведении различных религиозных групп.

В отличие от предыдущих исследований, которые предполагали сильную корреляцию между религиозностью и использованием порнографии, результаты показывают, что немецкие католики, протестанты и люди, не являющиеся религиозными, с одинаковой вероятностью используют онлайн-порнографию. С другой стороны, представители религиозных меньшинств, таких как мусульмане или православные христиане, с меньшей вероятностью будут участвовать в онлайн-порнографии.

Исследование также выявило противоположные результаты по сравнению с исследованиями, проведенными в других странах. В Германии принадлежность к протестантам или католикам существенно не снижает вероятность использования порнографии в Интернете, в отличие от таких стран, как США. Исследователи предполагают, что эту разницу можно объяснить сравнительно более либеральными взглядами немецких христиан.

Одним из ограничений предыдущих исследований по этой теме является то, что они в значительной степени полагались на самоотчеты посредством опросов, которые могут быть подвержены предвзятости и неточностям. Использование данных панели веб-отслеживания обеспечивает более объективное и точное измерение поведения людей в Интернете, включая использование порнографии.

Исследователи предполагают, что результаты этого исследования бросают вызов предыдущим предположениям и подчеркивают важность использования альтернативных методов, таких как веб-отслеживание, для изучения таких деликатных тем, как онлайн-порнография. Опираясь на данные веб-отслеживания, исследователи могут обойти ограничения, связанные с данными, предоставляемыми самими пользователями, обеспечивая более полное понимание фактической онлайн-активности людей.

В целом, это исследование способствует нашему пониманию взаимосвязи между религиозной принадлежностью и использованием онлайн-порнографии в Германии. Он подчеркивает необходимость детального исследования, учитывающего культурные и религиозные различия при изучении такого поведения.

Источник: GESIS – Институт социального развития Лейбница.

Ссылка:

Максимилиан Т.П. фон Андриан-Вербург и др., Переоценка использования онлайн-порнографии в Германии: сочетание веб-отслеживания и анализа данных опросов, Архивы сексуального поведения (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8