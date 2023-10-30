Новое исследование раскрывает потенциальные преимущества ревакцинации БЦЖ

Недавнее исследование, проведенное иммунологами из Научно-исследовательского института Святого Иоанна (SJRI), пролило свет на потенциальные преимущества ревакцинации бациллой Кальметта-Герена (БЦЖ) у взрослых. БЦЖ — это живая аттенуированная вакцина, используемая для борьбы с туберкулезом (ТБ), особенно в странах, эндемичных по туберкулезу. Эффективность БЦЖ в борьбе с туберкулезом снижается с возрастом, что приводит к изучению возможности ревакцинации БЦЖ взрослых.

Исследование, опубликованное в рецензируемом научном журнале iScience, было сосредоточено на понимании обученных иммунных механизмов, вызванных БЦЖ. Иммунологи ревакцинировали молодых и здоровых медицинских работников БЦЖ и наблюдали за реакцией их иммунных клеток на различные сигналы патогенов с течением времени. Результаты показали, что после ревакцинации иммунные клетки, известные как моноциты, более эффективно и устойчиво реагировали на бактериальные, грибковые и вирусные поражения по сравнению с клетками тех же субъектов, измеренными до ревакцинации.

Интересно, что этот усиленный иммунный ответ не наблюдался у лиц, не получивших ревакцинацию БЦЖ. Помимо феномена повышения иммунитета, исследование показало, что ревакцинация БЦЖ может запрограммировать циркулирующие лейкоциты на проявление контролируемого и сбалансированного иммунного ответа, особенно с точки зрения экспрессии иммунных факторов, регулирующих воспаление.

По словам профессора Аннапурны Вьякарнам, возглавлявшего исследование, это исследование указывает на потенциальное второе преимущество вакцинации БЦЖ в стимулировании гомеостатически контролируемого иммунного ответа. Теория предполагает, что БЦЖ перестраивает важную иммунную клетку, называемую моноцитом, на эпигенетическом уровне, позволяя ей быстро реагировать не только на микобактерию туберкулеза, но и на другие инфекционные организмы. Эта новая парадигма, известная как «тренированный врожденный иммунитет», имеет последствия, выходящие за рамки борьбы с туберкулезом.

Ученые, возглавляющие эту программу, считают, что способность БЦЖ перенастраивать иммунную систему и обеспечивать сбалансированный иммунный ответ является интересной с научной точки зрения и потенциально важной. Хорошо настроенный иммунитет имеет решающее значение для смягчения долгосрочных последствий чрезмерного иммунного ответа. Исследователи надеются, что дальнейшее финансирование поможет раскрыть более широкое механистическое влияние ревакцинации БЦЖ на инфекцию и иммунитет, особенно в уязвимых группах населения, таких как молодые, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое БЦЖ?

Ответ: БЦЖ означает Bacille Calmette-Guerin, которая представляет собой живую аттенуированную вакцину, используемую для борьбы с туберкулезом (ТБ).

Вопрос: Каковы были результаты исследования?

Ответ: Исследование показало, что ревакцинация БЦЖ повышает чувствительность иммунных клеток, называемых моноцитами, к бактериальным, грибковым и вирусным воздействиям по сравнению с клетками людей, которые не были ревакцинированы.

Вопрос: Что такое тренированный врожденный иммунитет?

Ответ: Тренированный врожденный иммунитет подразумевает концепцию, согласно которой БЦЖ перестраивает иммунные клетки, особенно моноциты, чтобы они могли быстро реагировать не только на микобактерию туберкулеза, но и на другие инфекционные организмы.

Вопрос: Почему это исследование важно?

Ответ: Это исследование предполагает, что ревакцинация БЦЖ может иметь более широкие преимущества, помимо контроля над туберкулезом, потенциально способствуя контролируемому и сбалансированному иммунному ответу. Понимание этих механизмов может иметь значение для инфекций и иммунитета в различных группах населения.

Источник: Индус.