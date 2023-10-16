Тревожные выводы: 40% шельфовых ледников Антарктиды уменьшились в объеме за 25 лет

Недавнее исследование, в основном использующее информацию спутниковых миссий ESA CryoSat и Copernicus Sentinel-1, выявило тревожные новости о состоянии шельфовых ледников Антарктиды. Исследование показывает, что 40% этих плавучих полок значительно уменьшились в объеме за последние 25 лет. Хотя это подчеркивает растущее влияние изменения климата на самый южный континент, состояние ухудшения состояния льда является сложным.

В исследовании, финансируемом программой ЕКА «Наука для наблюдения за Землей для общества» и опубликованном в журнале «Science Advances», было использовано 100,000 XNUMX спутниковых радиолокационных изображений для проведения комплексной оценки состояния шельфовых ледников Антарктиды. Эти обширные плавучие расширения ледникового щита континента жизненно важны для стабилизации ледников региона, выступая в качестве опор и замедляя поток льда в океан.

Исследовательская группа под руководством ученых из Университета Лидса обнаружила, что 71 из 162 шельфовых ледников, окружающих Антарктиду, уменьшились в объеме, что привело к выбросу примерно 67 триллионов тонн талой воды в океан. Кроме того, приток пресной воды в океан может иметь последствия для структуры циркуляции океана.

Кроме того, команда обнаружила, что почти все шельфовые ледники на западной стороне Антарктиды потеряли лед, в то время как большая часть на восточной стороне осталась нетронутой или даже увеличилась в массе. Изменения в разрушении шельфового ледника объясняются температурой океана и течениями в прилегающих районах.

Бенджамин Дэвисон, научный сотрудник Университета Лидса, объяснил: «Существует неоднозначная картина разрушения шельфового ледника, и это связано с температурой океана и океанскими течениями вокруг Антарктиды».

Исследование определило шельфовый ледник Гетца как один из наиболее пострадавших регионов: за 1.9-летний период исследования он потерял 25 триллиона тонн льда. Лишь 5% этих потерь произошло в результате отела — процесса, когда большие куски льда откололись от шельфа и упали в океан. Большая часть потерь льда произошла из-за таяния у подножия шельфового ледника.

Аналогичным образом, шельфовый ледник Пайн-Айленда потерял 1.3 триллиона тонн льда. Примерно треть этих потерь, составляющих 450 миллиардов тонн, произошла из-за отела, а остальная часть стала следствием таяния из-под шельфового ледника.

Эти результаты подчеркивают острую необходимость решения проблемы изменения климата и его воздействия на шельфовые ледники Антарктиды. Дальнейшие исследования будут необходимы для мониторинга происходящих изменений и потенциальных последствий для планеты.

источники:

– Университет Лидса: www.leeds.ac.uk

– ЕКА: www.esa.int