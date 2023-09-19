Механические свойства однослойных нанолент MoS2 исследованы новым методом измерений

Ученые из Японии и Китая провели исследование механических свойств однослойных нанолент дисульфида молибдена (MoS2) с кресельными краями. Команда использовала просвечивающую электронную микроскопию in situ, чтобы исследовать модуль Юнга нанолент в зависимости от их ширины.

Исследователи обнаружили, что модуль Юнга нанолент изменяется обратно пропорционально их ширине, причем более высокая жесткость связи наблюдается у краев кресел. Их результаты, опубликованные в журнале Advanced Science, способствуют лучшему пониманию механического отклика нанолент, что имеет решающее значение для их применения в электронных устройствах, датчиках и катализаторах.

Традиционно кристаллы кварца использовались в качестве механических резонаторов в сенсорной технике. Однако растет интерес к современным наноматериалам, таким как однослойные наноленты MoS2, из-за их потенциала в качестве тонких резонаторов. Понимание физических и химических свойств краев нанолент является ключом к их практической реализации в этих устройствах.

Для измерения механических свойств нанолент исследователи разработали новый метод микромеханических измерений, который включает кварцевый резонатор расширения длины (LER) в держатель для просвечивающей электронной микроскопии (TEM) in situ. Этот метод позволил провести высокоточные измерения путем оценки эквивалентной жесткости пружины нанолент на основе изменений резонансной частоты LER.

Сняв внешний слой многослойного материала MoS2 с помощью вольфрамового наконечника, исследователи получили однослойную наноленту MoS2 со структурой края кресла. Они определили ширину и длину наноленты по изображениям TEM и использовали частотный сдвиг LER для расчета модуля Юнга.

Исследование показало, что модуль Юнга нанолент меняется в зависимости от их ширины. Для более широких лент модуль оставался постоянным, а для более узких лент шириной менее 3 нм он увеличивался по мере уменьшения ширины. Исследователи объяснили это более высокой жесткостью соединения по краям по сравнению с внутренней частью.

Расчеты по теории функционала плотности подтвердили их наблюдения, указав, что структура краев нанолент приводит к увеличению прочности краев из-за выпучивания атомов Mo и переноса электронов к атомам S.

Понимание механических свойств нанолент MoS2 имеет важные последствия для разработки наноразмерных ультратонких механических резонаторов. Эти результаты могут проложить путь к разработке наносенсоров, интегрированных в повседневные устройства, такие как смартфоны и часы, которые позволят осуществлять мониторинг окружающей среды в режиме реального времени и предоставлять числовые значения для чувства вкуса и запаха.

Источник: Чунменг Лю и др., Более жесткое соединение края кресла в однослойных нанолентах дисульфида молибдена, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202303477