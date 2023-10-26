Новый взгляд на валидацию набора данных по оптической толщине аэрозолей MERRA-2 в Китае

Ученые из Научно-исследовательского института аэрокосмической информации (AIR) Китайской академии наук недавно опубликовали исследование в журнале «Атмосфера», которое проливает свет на проверку набора данных об оптической толщине аэрозоля (AOT) MERRA-2 в Китае. Этот набор данных, известный как «Ретроспективный анализ современной эпохи для исследований и приложений, версия 2», имеет решающее значение для исследований климата, моделирования атмосферы, мониторинга качества воздуха и исследований окружающей среды.

Одной из проблем, с которыми пришлось столкнуться при проверке набора данных MERRA-2 AOT в Китае, является неравномерное и редкое распределение аэрозольной роботизированной сети (AERONET) в регионе. Чтобы преодолеть эту проблему, ученые создали Национальную сеть проверки продуктов спутниковой аэрозольной продукции гражданской космической инфраструктуры (SIAVNET). Целью этой сети является улучшение процесса проверки и предоставление более точной информации о производительности набора данных.

Результаты проверки SIAVNET выявили интересные выводы о точности набора данных MERRA-2 AOT в различных условиях. Набор данных демонстрирует более высокую точность, когда AOT меньше 1.0, с наклоном 0.712 и значением R-квадрата 0.584. Однако процент пар данных, отвечающих минимальным требованиям Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК), составляет менее 60%, что указывает на необходимость дальнейших улучшений.

Кроме того, в исследовании подчеркивается, что качество моделирования AOT MERRA-2 варьируется в зависимости от высоты и сезона в Китае. Качество моделирования ниже на больших высотах по сравнению с меньшими высотами. Кроме того, качество моделирования зависит от сезона: самая низкая производительность наблюдается в весенний сезон. Однако в последующие сезоны качество постепенно улучшается, причем наиболее высокое качество наблюдается зимой. Присутствие пылевого аэрозоля весной может способствовать снижению качества моделирования.

Усилия по проверке, проводимые SIAVNET, имеют решающее значение для обеспечения надежности набора данных MERRA-2 AOT в Китае. Эти результаты позволяют ученым лучше понять ограничения набора данных, особенно в регионах с разной аэрозольной нагрузкой и высотой над уровнем моря, а также сезонными колебаниями. Точные климатические исследования, моделирование атмосферы, мониторинг качества воздуха и экологические исследования могут быть достигнуты благодаря лучшему пониманию эффективности набора данных в регионе.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что представляет собой набор данных об оптической толщине аэрозоля (AOT) MERRA-2?

Ответ: Набор данных MERRA-2 AOT является ценным ресурсом в области исследований климата, моделирования атмосферы, мониторинга качества воздуха и исследований окружающей среды. Он объединяет информацию с нескольких спутниковых инструментов и числовых моделей, предоставляя ученым ценную информацию.

Вопрос: Что такое СИАВНЕТ?

Ответ: SIAVNET означает «Национальная сеть проверки аэрозольной продукции для спутниковой инфраструктуры гражданской космической инфраструктуры». Это инициатива, созданная для улучшения проверки набора данных MERRA-2 AOT в Китае путем решения проблемы неравномерного и редкого распределения сетей мониторинга аэрозолей в регионе.

Вопрос: Каковы результаты исследования?

Ответ: Исследование показывает, что точность набора данных MERRA-2 AOT зависит от аэрозольной нагрузки в атмосфере. Он также подчеркивает различия в производительности набора данных в зависимости от высоты и сезона, при этом более низкое качество моделирования наблюдается на больших высотах и ​​в весенний сезон.

В: Почему эти выводы важны?

Ответ: Эти результаты дают ценную информацию об ограничениях набора данных MERRA-2 AOT в Китае. Понимая эффективность набора данных в различных условиях, ученые могут обеспечить более точные исследования климата, моделирование атмосферы, мониторинг качества воздуха и экологические исследования в регионе.