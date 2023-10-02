Использование глубокого обучения для понимания экстремальных событий

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Колледжа инженерии и компьютерных наук Атлантического университета Флориды, изучило использование методов глубокого обучения для лучшего понимания и объяснения экстремальных явлений в гидродинамике. Экстремальные явления, такие как наводнения, сильные ливни и торнадо, могут оказать существенное влияние на научные проблемы и практические ситуации, поэтому крайне важно раскрыть их основные причины.

Турбулентные потоки, характеризующиеся нерегулярным и непредсказуемым характером, составляют основу экстремальных явлений. Эти потоки демонстрируют широкий спектр поведения, и их сложно понять с помощью традиционных уравнений. Чтобы преодолеть эту трудность, исследовательская группа использовала технику глубокого обучения компьютерного зрения и адаптировала ее для нелинейного анализа экстремальных событий в турбулентных потоках, ограниченных стенками.

Команда использовала архитектуру нейронной сети под названием «Сверточная нейронная сеть» (CNN) для оценки относительной интенсивности структур выброса в рамках моделирования турбулентного потока. CNN была обучена без предварительного знания основной динамики потока. Исследователи обнаружили, что их модифицированная CNN в сочетании с многоуровневой технологией GradCAM оказалась эффективной в выявлении и объяснении источников экстремальных явлений.

Результаты исследования демонстрируют потенциал глубокого обучения в анализе нелинейных корреляций и выявлении существенных пространственных особенностей в данных о турбулентных потоках. Понимая и контролируя турбулентные потоки, можно реализовать различные практические применения, такие как снижение сопротивления судов и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры.

Результаты этого исследования способствуют более широкому пониманию турбулентных потоков, ограниченных стенками, с использованием методов глубокого обучения. Модифицированная структура CNN-GradCAM применима и к другим научным областям, где выявление пространственной динамики, управляющей критическими явлениями, является сложной задачей. В целом, это исследование открывает новые возможности для изучения и прогнозирования экстремальных явлений с использованием подходов, основанных на данных.

источники:

– Эрик Ягодински и др., «Обратная идентификация динамически важных областей в турбулентных потоках с использованием трехмерных сверточных нейронных сетей», Physical Review Fluids (2023).

– Предоставлено Атлантическим университетом Флориды.

– Цитирование: В исследовании используется глубокое обучение для объяснения экстремальных событий (2023 октября 2 г.), получено 2 октября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-10-employs-deep-extreme-events.html.