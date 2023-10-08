Ученые обнаружили гамма-лучи самой высокой интенсивности от пульсара

Ученые сделали замечательное открытие с помощью обсерватории HESS в Намибии. Они обнаружили гамма-лучи самой высокой интенсивности, когда-либо зарегистрированные от мертвой звезды, называемой пульсаром. Эти гамма-лучи имеют энергетический уровень 20 тераэлектронвольт, что примерно в 10 триллионов раз выше, чем видимый свет.

Пульсары — это остатки звезд, взорвавшихся сверхновой. Они невероятно плотные, их масса превышает пять миллиардов тонн, и они помещены в пространство размером с чайную ложку. Пульсары испускают лучи электромагнитного излучения, которые вращаются, как космические маяки. Эти лучи через регулярные промежутки времени производят вспышки радиации, проходя через нашу Солнечную систему.

Пульсар Вела, расположенный в созвездии Вела, является самым ярким пульсаром в радиодиапазоне электромагнитного спектра и самым ярким источником космических гамма-лучей в диапазоне гигаэлектронвольт (ГэВ). Однако, используя глубокие наблюдения обсерватории HESS, ученые теперь обнаружили новый компонент излучения с еще более высокими энергиями, достигающими десятков тераэлектронвольт (ТэВ).

Это открытие бросает вызов предыдущим знаниям о пульсарах и поднимает вопросы о механизмах ускорения частиц. Традиционное понимание ускорения частиц вдоль силовых линий магнитного поля внутри магнитосферы пульсара не может полностью объяснить эти наблюдения. Ученые предполагают, что частицы могут ускоряться посредством процесса, называемого магнитным пересоединением, за пределами светового цилиндра пульсара.

Открытие этих высокоэнергетических гамма-лучей открывает новые возможности для изучения других пульсаров в диапазоне десятков тераэлектронвольт. Он дает представление о процессах экстремального ускорения в сильно намагниченных астрофизических объектах.

Это новаторское исследование проливает свет на природу пульсаров и углубляет наше понимание наиболее энергетических явлений во Вселенной.

источники:

– Природная астрономия

– Астрономический центр Николая Коперника (CAMK PAN)

– Северо-Западный университет в Южной Африке

– Лаборатория астрочастиц и космологии (APC)

– Служба новостей АНИ