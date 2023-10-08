У мертвой звезды обнаружены гамма-лучи самой высокой интенсивности

Ученые сделали революционное открытие в области гамма-астрономии. Используя обсерваторию HESS в Намибии, они обнаружили гамма-лучи самой высокой интенсивности, когда-либо наблюдавшиеся от мертвой звезды, известной как пульсар. Энергия этих гамма-лучей составила 20 тераэлектронвольт, что примерно в 10 триллионов раз больше энергии видимого света.

Пульсары — это остатки звезд, взорвавшихся сверхновой. Эти взрывы оставляют после себя мертвую звезду диаметром всего 20 км, быстро вращающуюся и обладающую сильным магнитным полем. Пульсары испускают лучи электромагнитного излучения, которые вращаются, как космические маяки. Когда эти лучи проходят через нашу Солнечную систему, мы наблюдаем регулярные вспышки радиации.

Считается, что источником этого излучения являются быстрые электроны, которые рождаются и ускоряются в магнитосфере пульсара по мере их движения к внешнему краю звезды. Магнитосфера состоит из плазмы и электромагнитных полей, которые окружают пульсар и вращаются вместе с ним. По мере того, как электроны путешествуют наружу, они набирают энергию и выделяют ее в виде наблюдаемых лучей излучения.

Пульсар Вела, расположенный в созвездии Вела, является самым ярким пульсаром в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Он вращается примерно одиннадцать раз в секунду и излучает гамма-лучи в диапазоне гигаэлектронвольт (ГэВ). Однако излучение резко прекращается при энергии выше нескольких ГэВ, что указывает на то, что электроны достигают внешних границ магнитосферы пульсара и покидают ее.

В недавнем исследовании, проведенном с помощью глубоких наблюдений с использованием HESS, ученые обнаружили новый компонент излучения с еще более высокими энергиями, достигающими десятков тераэлектронвольт (ТэВ). Эта компонента наблюдается в тех же интервалах, что и диапазон ГэВ, что указывает на связь между ними. Обнаружение этих чрезвычайно высокоэнергетических гамма-лучей бросает вызов современным теориям об ускорении частиц внутри пульсаров.

Традиционное объяснение, согласно которому частицы ускоряются вдоль силовых линий магнитного поля внутри или снаружи магнитосферы, недостаточно для объяснения этих наблюдений. Исследователи предполагают, что ускорение может происходить посредством процесса, называемого магнитным пересоединением за пределами светового цилиндра. Однако этот сценарий также сталкивается с трудностями при объяснении того, как возникает такая экстремальная радиация.

Это открытие открывает новые возможности для обнаружения других пульсаров в диапазоне десятков тераэлектронвольт с использованием нынешних и будущих более чувствительных гамма-телескопов. Это дает возможность улучшить наше понимание процессов экстремального ускорения в сильно намагниченных астрофизических объектах.

Определения:

– Гамма-лучи: электромагнитное излучение высокой энергии.

– Пульсар: сильно намагниченная вращающаяся нейтронная звезда.

– Сверхновая: взрыв звезды, приводящий к вспышке радиации и образованию пульсара.

– Теравольт: единица энергии, равная одному триллиону электронвольт.

– Электромагнитный спектр: диапазон всех возможных частот электромагнитного излучения.

– Магнитосфера: область, окружающая небесный объект, где его магнитное поле доминирует над взаимодействием с заряженными частицами.

источники:

– Природная астрономия (журнал)

– Обсерватория HESS

– Астрономический центр Николая Коперника (CAMK PAN)

– Северо-Западный университет в Южной Африке

– Лаборатория астрочастиц и космологии (APC)

– Девдискурс (АНИ)