Роль MOF в поддержании целостности и функции митохондрий

Недавнее исследование, проведенное учеными из Института иммунобиологии и эпигенетики Макса Планка в сотрудничестве с учеными из университетов Фрайбурга и Бонна, выявило критическое влияние гистон-ацетилтрансферазы MOF на клеточную физиологию и функции вне ядра. Результаты, опубликованные в журнале Nature Metabolism, раскрывают важную роль MOF в поддержании целостности митохондрий посредством процесса, называемого ацетилированием белка.

Митохондрии, часто называемые «электростанциями» клетки, играют решающую роль в производстве клеточной энергии и различных физиологических процессах. Сложный контроль клеточного метаболизма основан на скоординированном взаимодействии ядра и митохондрий. Хотя митохондрии производят важные метаболиты, необходимые для удовлетворения потребностей клеток в энергии, большинство их метаболических ферментов кодируются ядерным геномом, что делает функции этих органелл сильно взаимозависимыми.

MOF действует как молекулярный мост между эпигенетикой и метаболизмом. Это фермент и классический эпигенетический регулятор, который ацетилирует белки-гистоны, способствуя активации транскрипции в ядре. В предыдущих исследованиях MOF и его партнерские белки были обнаружены в митохондриях, но их точное влияние на функцию митохондрий оставалось неизвестным.

Недавнее исследование показывает, что MOF играет ключевую роль в регуляции физиологии и функции митохондрий. Потеря MOF и связанных с ним членов комплекса приводит к каскаду митохондриальных дефектов, включая фрагментацию, снижение плотности крист и нарушение окислительного фосфорилирования. Исследователи определили уникальный набор митохондриальных белков, статус ацетилирования которых меняется при потере MOF. Было обнаружено, что один из этих белков, COX17, является важной мишенью MOF-опосредованного ацетилирования. Ацетилирование COX17 стимулирует его функцию, подчеркивая значение ацетилирования белка в регуляции окислительного фосфорилирования.

Последствия этого открытия обширны, поскольку это новое открытие бросает вызов традиционным представлениям о роли эпигенетических факторов в клеточных функциях. Баланс ацетилирования белков в митохондриях может быть решающим фактором защиты клеток от метаболической катастрофы. Кроме того, исследование проливает свет на молекулярные пути, вызывающие патологии при нарушениях развития, предлагая потенциальные терапевтические вмешательства в будущем.

Исследователи расширили свои выводы от мышей до пациентов-людей с мутациями в гене MOF, у которых наблюдаются митохондриальные дефекты и аномалии развития. Частичное устранение респираторных дефектов в фибробластах, полученных от пациента, с помощью миметика ацетилирования COX17 или митохондриального пула MOF открывает перспективы для потенциальных терапевтических подходов.

В заключение, это исследование подчеркивает решающую роль MOF в поддержании целостности и функции митохондрий. Это углубляет наше понимание того, как эпигенетические регуляторы, такие как MOF, влияют на клеточный метаболизм, и дает новое понимание взаимосвязи между митохондриальной дисфункцией и нарушениями развития.

источники:

– Институт иммунобиологии и эпигенетики Макса Планка

– Природный метаболизм