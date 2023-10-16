Новое исследование выявило своеобразные «инварианты» в нейронных сетях

Резюме: Новое исследование нейробиологов Массачусетского технологического института показало, что глубокие нейронные сети, известные как вычислительные модели, часто одинаково реагируют на изображения или слова, которые не имеют сходства с целью. Когда эти модели использовались для создания изображения или слова, на которые они реагировали так же, как на конкретный ввод, например изображение медведя, большинство из них генерировали изображения или звуки, неузнаваемые для наблюдателей-людей. Это говорит о том, что эти модели создают свои собственные идиосинкразические «инварианты» и одинаково реагируют на стимулы с совершенно разными характеристиками. Исследователи полагают, что эти результаты дают новый способ оценить, насколько хорошо эти модели имитируют сенсорное восприятие человека.

Исследовательская группа обучила глубокие нейронные сети анализировать миллионы входных данных и изучать общие особенности, которые позволяют им классифицировать объекты или слова так же точно, как люди. Когда люди выполняют задачи классификации, они учатся игнорировать особенности, которые не имеют отношения к основной идентичности объекта, посредством инвариантности. Команда стремилась определить, развивают ли эти обученные нейронные сети схожие инварианты.

Чтобы проверить это, исследователи использовали модели для генерации стимулов, которые вызывают в модели ту же реакцию, что и пример стимула, заданный исследователями. Эти стимулы, известные как «модельные метамеры», часто были неузнаваемы для людей-наблюдателей. Изображения выглядели как случайные пиксели, а звуки напоминали неразборчивый шум. Изображения, синтезированные моделями, не были отнесены к той же категории, что и исходный целевой пример, созданный людьми.

Результаты показывают, что модели развили свои собственные идиосинкразические инварианты, отличные от тех, которые обнаруживаются в системах восприятия человека. Каждая модель, по-видимому, развивала уникальные инварианты, в результате чего стимулы воспринимались одинаковыми, несмотря на их различия для человеческого глаза.

Исследователи также обнаружили, что состязательное обучение — метод, используемый для борьбы с ограничениями моделей распознавания объектов, — может сделать метамеры моделей немного более узнаваемыми для людей. Однако метамеры все еще были не так узнаваемы, как исходные стимулы.

Эти результаты предлагают новое понимание того, как функционируют эти нейронные сети, и подчеркивают важность оценки того, насколько хорошо они имитируют человеческое восприятие. Это исследование может способствовать разработке более точных вычислительных моделей сенсорных систем человека.

источники:

- Дженель Фезер, доктор философии '22, Гийом Леклерк, Александр Мондри и Джош МакДермотт. Природная неврология (2021). «Индивидуально обученные глубокие нейронные сети демонстрируют особую инвариантность к визуальным и аудиометамерам».