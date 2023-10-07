Новые данные подтверждают более раннюю деятельность людей в Северной Америке

Недавнее исследование предоставило дополнительные доказательства, подтверждающие теорию о том, что люди впервые появились в Северной Америке гораздо раньше, чем считалось ранее. Исследование было сосредоточено на окаменелых следах, обнаруженных в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, которые первоначально были датированы 20,000 23,000–XNUMX XNUMX лет назад.

Первоначальные оценки возраста были получены с помощью радиоуглеродного датирования, но были опасения, что возраст может быть неточным из-за присутствия водных растений в этом районе. Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали два новых подхода для датировки следов и проверки первоначальных результатов.

Во-первых, исследователи обратились к пыльце хвойных деревьев, которую можно без проблем датировать радиоуглеродным методом. Они сравнили возраст образцов пыльцы, взятых из тех же слоев, что и исходные семена, использованные для датировки, и обнаружили, что они каждый раз были статистически одинаковыми. Это обеспечило дополнительную уверенность в первоначальных оценках возраста.

Во-вторых, исследователи использовали метод датирования, называемый оптически стимулированной люминесценцией, который определяет, когда зерна кварца в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Анализируя образцы кварца, взятые из слоев, несущих следы, они обнаружили, что минимальный возраст составляет примерно 21,500 XNUMX лет, что еще раз подтверждает результаты радиоуглеродного анализа.

Многочисленные доказательства, в том числе первоначальное радиоуглеродное датирование, сравнение возраста пыльцы и результаты оптически стимулированной люминесценции, все сошлись в пользу диапазона возраста следов от 21,000 23,000 до XNUMX XNUMX лет. Исследователи подчеркнули значение этого сближения в обеспечении мощной поддержки более раннего заселения Северной Америки человеком.

Проливая свет на этот древний период человеческой истории, эти открытия способствуют более глубокому пониманию происхождения и моделей миграции древних людей. Исследование демонстрирует важность перекрестной проверки и множественных доказательств в научных исследованиях, особенно в тех случаях, когда существуют разногласия.

В целом, это исследование значительно усиливает аргументы в пользу более раннего присутствия человека в Северной Америке и подчеркивает необходимость продолжения исследования нашего древнего прошлого.

источники:

– Оригинальная статья: Джеффри Пигати, Кэтлин Спрингер и др. Независимые оценки возраста разрешают споры о древних человеческих следах в Уайт-Сэндс. Наука. DOI: 10.1126/science.adh5007.