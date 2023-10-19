Астероид 33 Полигимния: загадочное и сверхплотное существо

Исследователи из Университета Аризоны в Тусоне сделали ошеломляющее открытие во время изучения астероида 33 Полигимния. Этот астероид, названный в честь греческой музы священных гимнов, вызвал интерес астрофизиков из-за своей невероятной плотности. Фактически, 33 Полигимния настолько плотна, что ученые предполагают, что она может состоять из элементов, которых нет в таблице Менделеева.

Возможность того, что астероиды имеют неизвестный на Земле состав, особенно важна для тех, кто занимается добычей полезных ископаемых в космосе. Компании, заинтересованные в добыче на астероидах драгоценных металлов, таких как золото, найдут существование таких элементов весьма интригующим.

В исследовании, опубликованном в The European Physical Journal Plus, исследователи классифицировали 33 Полигимнию как компактный сверхплотный объект (CUDO) и обнаружили, что ее измеренная плотность выше, чем у любого известного элемента на Земле. Они предполагают, что этот астероид может состоять из сверхтяжелых элементов, ранее не идентифицированных человеком.

Плотность этих гипотетических элементов будет даже выше, чем у осмия, который в настоящее время является самым плотным из известных стабильных элементов, встречающихся в природе. Имея атомный номер около 164, эти элементы превосходят по плотности осмий.

Команда Университета Аризоны исследовала свойства элементов с атомными номерами выше, чем в таблице Менделеева. Хотя они исследовали такие элементы, как осмий и другие, которые были искусственно получены с более высокими атомными номерами, им не удалось найти ни одного элемента с массовой плотностью, которая могла бы объяснить наблюдения, сделанные на 33 Полигимнии.

Исследователи предположили, что если сверхтяжелые элементы достаточно стабильны, они потенциально могут существовать в ядрах плотных астероидов, таких как 33 Полигимния. Это открывает захватывающие возможности для дальнейшего исследования и понимания состава астероидов нашей солнечной системы.

Недавние усилия НАСА по изучению и получению образцов с астероидов согласуются с выводами Университета Аризоны. Успешное обнаружение первого в истории образца астероида с астероида Бенну, а также запуск космического корабля «Психея» для изучения металлического астероида Психея подчеркивают важность исследования этих небесных тел. Эти миссии могут дать ценную информацию о формировании и составе астероидов, проливая свет на раннюю историю нашей Солнечной системы.

источники:

– Исследователи Университета Аризоны, The European Physical Journal Plus