Удивительное открытие: потоки энергии исходят из черной дыры M87*

Астрофизики из Принстонского университета сделали революционное наблюдение, которое бросает вызов нашему пониманию черных дыр. Вопреки распространенному мнению, команда нашла убедительные доказательства того, что энергия вблизи горизонта событий M87*, черной дыры, расположенной в ядре Мессье 87, не потребляется, а фактически выталкивается наружу.

Хотя черные дыры обычно воспринимаются как гравитационные чудовища, пожирающие все вокруг себя, это новое открытие проливает свет на возможность того, что черные дыры могут терять энергию. Согласно теории относительности Эйнштейна, вращающиеся черные дыры способны отдавать энергию окружающей среде, точно так же, как волчок постепенно теряет энергию в результате своего вращения.

Астрофизик Элиот Кватарт, профессор астрономии Принстона имени Чарльза А. Янга, объясняет, что, хотя черные дыры известны как объекты, из которых ничто не может ускользнуть, они обладают замечательной способностью терять энергию из-за своих вращательных свойств. Это открытие согласуется с теорией Эйнштейна и открывает новые возможности для понимания динамической природы черных дыр.

Результаты команды бросают вызов традиционному пониманию черных дыр и предполагают, что поток энергии вблизи горизонта событий M87* не является улицей с односторонним движением. Хотя это наблюдение относится конкретно к M87*, исследователи утверждают, что разные черные дыры могут проявлять потоки энергии в разных направлениях.

В подтверждение своего утверждения исследователи подчеркивают взаимосвязь между потоком энергии и направленной ориентацией линий магнитного поля. Они ожидают, что запуск телескопа горизонта событий следующего поколения (EHT) предоставит возможность проверить их предсказания и официально подтвердить направление потока энергии.

Хотя команда еще не пришла к окончательному выводу, что вращение черной дыры приводит в движение внегалактическую струю, профессор Кватарт и его коллеги отмечают, что доказательства склоняются в этом направлении. Их исследование, опубликованное в статье в Astrophysical Journal, предлагает ценную информацию о сложном поведении черных дыр, бросая вызов существующим теориям и прокладывая путь для будущих исследований.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Как черные дыры теряют энергию?

Черные дыры могут терять энергию из-за свойств вращения, подобно тому, как вращающийся волчок постепенно теряет энергию с течением времени. Это явление, предсказанное теорией относительности Эйнштейна, бросает вызов традиционному убеждению, что черные дыры поглощают только материю.

Вопрос: Может ли энергия течь внутрь других черных дыр?

Хотя недавнее открытие конкретно относится к потоку энергии вблизи горизонта событий M87*, исследователи предполагают, что направление потока энергии может различаться в разных черных дырах. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования и наблюдения.

Вопрос: Какой вклад в эти исследования внесет телескоп Event Horizon следующего поколения?

Запуск еще теоретического телескопа горизонта событий следующего поколения (EHT) обещает проверить предсказания относительно направления потока энергии вблизи черных дыр. Анализируя данные EHT, исследователи стремятся официально подтвердить направление потока энергии и получить более глубокое понимание динамики черной дыры.

Вопрос: Каковы будущие последствия этого открытия?

Выводы команды бросают вызов и расширяют наше понимание черных дыр. Обнаружив, что энергия может течь наружу из черных дыр, ученые смогут усовершенствовать свои модели и теории поведения черных дыр. Этот прорыв открывает путь к новому пониманию сложной природы этих космических явлений.