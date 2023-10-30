Суперкомплекс диатомовой фотосистемы: взгляд на передачу энергии и пути фотозащиты

Диатомовые водоросли, жизненно важная группа морских организмов, принадлежащих к красной линии, вносят значительный вклад в первичную продуктивность Земли, составляя примерно 20% от нее. В отличие от зеленых водорослей и высших растений, диатомеи обладают уникальными периферическими антеннами, называемыми белками, связывающими фукоксантин-хлорофилл (FCP), которые позволяют им эффективно улавливать сине-зеленый свет под водой. Эти FCP связывают специфические пигменты, включая хлорофилл С, фукоксантин, диадиноксантин и диатоксантин, образуя отличительные пигментные сети, ответственные за пути передачи энергии и фотозащиты.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Института ботаники Китайской академии наук, проливает свет на структурное разнообразие и механизмы, лежащие в основе передачи и рассеяния энергии в диатомовых FCP-антеннах. Их исследования были сосредоточены на видах диатомовых водорослей Thalassiosira pseudonana и раскрыли структуру суперкомплекса диатомовой фотосистемы II, известного как PSII-FCPII-Lhcx6_1.

Суперкомплекс PSII-FCCPII-Lhcx6_1 выделен и очищен из тилакоидных мембран диатомовых хлоропластов. С помощью одночастичной криоэлектронной микроскопии исследователи определили, что суперкомплекс связывает как мономерный, так и димерный FCPII, в состав которого входит фотозащитный белок из семейства Lhcx6_1. Этот белок Lhcx6_1 действует как мост, косвенно передавая энергию от периферической антенны FCPII к ядру PSII. В белке Lhcx6_1 были идентифицированы два пути передачи энергии: один быстро передает энергию через кластеры хлорофилла к ядру, а другой основан на цикле диадиноксантин-диатоксантин для рассеивания избыточной энергии.

Интересно, что исследование показало, что у диатомовой T. pseudonana отсутствует PsbG, что приводит к сборке различных FCP-антенн на периферии PSII среди разных видов диатомей. Разнообразные антенны FCP в сочетании с вариациями в соотношениях хлорофилла, фукоксантина и диатоксантина, вероятно, играют роль в регулировании сбора света, передачи энергии и гашения энергии возбуждения, позволяя диатомовой PSII-FCPII лучше адаптироваться к среде с быстро меняющимися световыми частотами.

Это новаторское исследование обеспечивает всестороннее понимание структурной основы и гетерогенности диатомового суперкомплекса PSII. Он раскрывает сложные механизмы, управляющие сбором, передачей и гашением световой энергии, способствуя нашим более широким знаниям о морских фотосинтетических процессах и экологическом значении диатомовых водорослей в океанической среде.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое диатомовые водоросли?

Диатомовые водоросли — это группа морских организмов, принадлежащих к красной линии. Они вносят существенный вклад в первичную продуктивность Земли и отвечают за производство около 20% ее.

Как диатомовые водоросли эффективно собирают свет под водой?

В отличие от зеленых водорослей и высших растений, диатомовые водоросли обладают периферическими антеннами, называемыми белками, связывающими фукоксантин-хлорофилл (FCP), которые позволяют им эффективно улавливать сине-зеленый свет под водой.

Какова роль FCP у диатомовых водорослей?

FCP в диатомовых водорослях связывают уникальные пигменты, такие как хлорофилл С, фукоксантин, диадиноксантин и диатоксантин. Эти пигменты образуют отдельные пигментные сети, которые отвечают за пути передачи энергии и фотозащиты у диатомовых водорослей.

Что недавнее исследование показало о суперкомплексах фотосистем диатомей?

Исследование выявило структурное разнообразие и механизмы переноса и диссипации энергии в суперкомплексах диатомовых фотосистем. Основное внимание было уделено суперкомплексу PSII-FCPII-Lhcx6_1 диатомовой водоросли Thalassiosira pseudonana и предоставлено представление о путях передачи энергии и структурной гетерогенности внутри суперкомплекса.

Как диатомовые водоросли справляются с быстро меняющейся световой средой?

Диатомовые водоросли справляются с быстро меняющейся световой средой, имея разные антенны FCP в сочетании с изменениями в соотношениях хлорофилла, фукоксантина и диатоксантина. Эти адаптации позволяют диатомовым водорослям регулировать сбор света, передачу энергии и гашение энергии возбуждения, что позволяет им процветать в океанической среде с меняющимися условиями освещенности.