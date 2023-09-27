Ученые выяснили, как слюна воскового червя разлагает пластик

Группа учёных из Испании обнаружила, что слюна воскового червя Galleria mellonella larvae обладает способностью окислять и деполимеризовать полиэтилен — тип пластика, обычно используемый в упаковке и других целях. Исследователи использовали криоэлектронную микроскопию для анализа слюны непосредственно из источника и обнаружили, что буккальные выделения содержат четыре белка, известные как гексамерины, которые могут разлагать полиэтилен. Они также идентифицировали три макромолекулярных комплекса, образованных этими белками, которые регулируют их активность.

Исследователи назвали белки Деметра, Сибелес, Церера и Кора, основываясь на их характеристиках. Было обнаружено, что Деметра и Сибелес способны окислять и разлагать полиэтилен. Все четыре белка принадлежат к семейству гексамеринов, хотя их каталитическая природа и точные функции пока неизвестны.

Это открытие имеет важное значение для управления пластиковыми отходами, поскольку оно дает представление о потенциальных стратегиях биоразложения. Понимание механизмов, с помощью которых эти белки разлагают полиэтилен, может привести к разработке более эффективных и экологически чистых методов утилизации пластика.

Исследование подчеркивает важность изучения функциональных возможностей гексамеринов для биотехнологических применений. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью выяснить структуру и функцию этих белков и определить, как их можно использовать для практического использования.

источники:

– Достижения науки, doi: 10.1126/sciadv.adi6813.

Определения:

– Криоэлектронная микроскопия (криоЭМ): метод, используемый для определения структуры биологических образцов путем их замораживания и визуализации с помощью электронного микроскопа.

– Полиэтилен: тип пластика, обычно используемый в упаковке и других целях.

– Гексамерины: семейство белков, обнаруженных у насекомых, которые участвуют в различных биологических процессах.

– Буккальные выделения: выделения, вырабатываемые слюнными железами во рту.

источники:

– Достижения науки, doi: 10.1126/sciadv.adi6813.