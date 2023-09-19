Станьте свидетелем захватывающего северного сияния в Ирландии и Северной Ирландии.

Северное сияние, одно из самых потрясающих природных явлений в мире, можно увидеть в различных местах Ирландии и Северной Ирландии. Хотя нет никаких гарантий, что вы станете свидетелем этого великолепного светового шоу, предстоящее равноденствие 23 сентября может дать больше шансов, по мнению Дэвида Мура, редактора журнала Astronomy Ireland. Условия магнитного поля Земли и наклон планеты в это время увеличивают возможность увидеть полярное сияние.

Сельское северное побережье Северной Ирландии считается одним из лучших мест для наблюдения за огнями, поскольку вдалеке нет городских огней, а вид открывается на Атлантический океан. Мейо, откуда также открывается вид на океан, — еще одно хорошее место, чтобы увидеть северное сияние. Однако чистое небо необходимо для наблюдения из любой точки страны.

Процесс полярного сияния начинается с солнечных вспышек на Солнце, которые выбрасывают в космос миллиарды тонн радиации. Эти атомные частицы достигают атмосферы Земли примерно через два дня и притягиваются к Северному и Южному полюсам магнитным полем Земли. Когда они сталкиваются с атомами и молекулами в атмосфере, они генерируют яркие цвета, которые характеризуют северное сияние.

Интенсивность света зависит от активности частиц, при этом вокруг Северного полюса образуется типичный овал. В редких случаях, когда происходит крупный солнечный взрыв, кольцо расширяется и может достигать юга вплоть до Ирландии. Чтобы увеличить шансы увидеть полярное сияние, крайне важно находиться вдали от искусственных огней. Проживая в городе, вы можете лишь мельком увидеть основные экспонаты, в то время как в темных местах в сельской местности обзор открывается лучше.

Астрономия Ирландии управляет службой оповещения о полярных сияниях, предоставляя ежедневную информацию о состоянии неба и возможности увидеть северное сияние. Важно отметить, что полярное сияние можно увидеть в любое время ночи, его продолжительность варьируется от нескольких часов до всей ночи.

Хотя погодные условия в Ирландии часто создают проблемы, следующие несколько лет обещают увидеть северное сияние, поскольку пик солнечной активности ожидается в 2025 году. Итак, следите за небом и надейтесь на ясные ночи, чтобы испытать это благоговение. вдохновляющее явление природы.

источники:

- Журнал Astronomy Ireland