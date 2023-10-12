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Наука

Тающая лунная пыль: возможное решение для будущих космических миссий

ByМамфо Брешиа

Октябрь 12, 2023
Тающая лунная пыль: возможное решение для будущих космических миссий

Ученые и космические агентства уже давно пытаются решить проблемы, связанные с лунной пылью. Этот мелкий абразивный материал представляет угрозу для скафандров, техники и научных инструментов. Это также затрудняет движение по лунной поверхности. Однако недавно исследователи предложили потенциальное решение — плавление лунной пыли для создания прочных дорог и посадочных площадок.

Профессор Йенс Гюнстер и его коллеги из Федерального института исследования и испытания материалов (BAM) в Берлине провели эксперименты с использованием вещества, известного как EAC-1A, мелкозернистого материала, разработанного Европейским космическим агентством в качестве заменителя лунного грунта. Они использовали мощный лазерный луч, чтобы нагреть пыль примерно до 1,600 градусов по Цельсию, заставив ее расплавиться. Тщательно придавая форму и соединяя расплавленную пыль, они смогли создать изогнутые треугольные формы, которые могут служить твердыми поверхностями на больших участках лунного грунта.

Хотя этот процесс занимает много времени (на изготовление каждой небольшой геометрической единицы уходит около часа), он представляет собой потенциальное решение для строительства дорог и посадочных площадок на Луне. Используя энергию Солнца, линза площадью примерно 2.37 квадратных метра может действовать как концентратор солнечного света вместо лазера. Эту линзу, предпочтительно сделанную из свернутой полимерной фольги для удобства транспортировки, необходимо будет доставить с Земли. Однако проблема скопления пыли остается проблемой, потенциально ограничивающей функциональность объектива. Авторы предполагают, что вибрирующая линза может помочь смягчить эту проблему.

Это исследование открывает многообещающие возможности для будущих космических миссий и создания постоянного лунного аванпоста. Используя существующую лунную пыль, можно избежать высоких затрат на транспортировку строительных материалов. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

источники:
– «Тающая лунная пыль может проложить путь для будущих лунных колоний, говорят ученые» – The Guardian
– «Обратимое фазовое изменение в силикатах, образовавшихся в результате удара с Луны» – Научные отчеты

By Мамфо Брешиа

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