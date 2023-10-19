Растущее число запусков космических аппаратов и спутников привело к попаданию значительного количества металлов в стратосферу, что может иметь последствия для климата, озонового слоя и обитаемости Земли. Исследования, проведенные учеными из Университета Пердью, выявили беспрецедентные уровни аэрозолей сплавов в атмосфере с помощью измерений с самолетов.

Этот искусственный материал находится в стратосфере, нетронутой области атмосферы. Присутствие этих металлов в стратосфере меняет химический состав атмосферы и может иметь последствия для озонового слоя и общей стабильности атмосферы. Учитывая ожидаемое появление еще 50,000 2030 спутников к XNUMX году, точное воздействие на атмосферу все еще остается неопределенным.

Команда ученых исследовала атмосферу с помощью инструментов, прикрепленных к носовому обтекателю исследовательских самолетов, и собирала данные на высоте более 11 миль над поверхностью Земли. Они обнаружили значительное количество металлов в аэрозолях, которые, вероятно, образуются в результате запусков и повторных входов космических кораблей и спутников. Такие элементы, как литий, алюминий, медь и свинец, были обнаружены в больших количествах, превышающих те, которые содержатся в естественной космической пыли. Кроме того, значительная часть частиц серной кислоты, которые играют роль в защите и буферизации озонового слоя, содержала металлы космического корабля.

По оценкам, к 50,000 году может быть запущено до 2030 XNUMX дополнительных спутников, что потенциально приведет к тому, что половина стратосферных частиц серной кислоты будет содержать металлы при входе в атмосферу. Долгосрочные последствия этих изменений для атмосферы и озонового слоя еще предстоит понять.

Изучение стратосферы является сложной задачей из-за ее удаленного расположения, но исследовательские усилия Университета Пердью и Программы аэронаучных исследований НАСА предоставили ценную информацию. Для обеспечения отбора ненарушенных проб воздуха используются самолеты, оснащенные приборами для отбора проб.

Стратосфера — важнейшая часть атмосферы Земли, в которой находится озоновый слой, защищающий жизнь на нашей планете от вредного ультрафиолетового излучения. Стабильность стратосферы была нарушена в последние десятилетия из-за таких факторов, как хлорфторуглероды. Несмотря на то, что были предприняты усилия по восстановлению и пополнению озонового слоя, последствия запусков космических кораблей создают новые проблемы.

Растущее число запусков космических аппаратов и их неизгладимое наследие в виде металлов в стратосфере подчеркивает необходимость дальнейших исследований и анализа потенциальных последствий для климата и обитаемости нашей планеты. Понимание этих последствий будет иметь решающее значение, поскольку мы продолжаем исследовать космос и использовать спутниковые технологии для различных целей.

источники:

– сплав: Смесь двух металлических элементов, обычно используемая для придания большей прочности или более высокой коррозионной стойкости.

– Кислота: Любое вещество, которое при растворении в воде дает pH менее 7.0 или отдает ион водорода.

– NASA: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

– Труды Национальной академии наук.

– Университет Пердью.

– Национальное управление океанических и атмосферных исследований: Национальное управление океанических и атмосферных исследований — правительственное учреждение США, которое занимается состоянием и изменениями океанов и атмосферы Земли.