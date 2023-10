Высокое загрязнение неба: в стратосфере Земли обнаружены следы космического мусора

By

Ученые, анализирующие данные, собранные с исследовательского самолета в стратосфере, сделали удивительное открытие: крошечные кусочки металла и экзотические элементы с выброшенного космического корабля. Исследование, проведенное Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) совместно с Университетом Пердью и Университетом Лидса, обнаружило, что алюминий и другие металлы содержатся примерно в 10% частиц в стратосфере. Среди наиболее неожиданных элементов были ниобий и гафний, редкие элементы, которые обычно не встречаются в этой области атмосферы. Тайна их происхождения была раскрыта, когда элементы были обнаружены на спутниках и ракетных ускорителях, которые используют их в жаропрочных высокоэффективных сплавах.

В исследовании использовался специализированный прибор под названием PALMS (анализ частиц с помощью лазерной спектрометрии), установленный на исследовательском самолете для сбора и химического анализа отдельных частиц воздуха. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, было направлено на изучение аэрозольных частиц в стратосфере. Стратосфера, второй слой атмосферы Земли, является домом для озонового слоя, который защищает планету от вредного ультрафиолетового света.

Хотя объем загрязнения космическим мусором может показаться небольшим, учитывая, что за последние пять лет было запущено более 5,000 спутников и ожидается, что большинство из них в конечном итоге снова войдут в атмосферу, необходимо понять, как это повлияет на стратосферные аэрозоли. OrbitingNow, организация, отслеживающая объекты в космическом пространстве, в настоящее время отслеживает около 8,000 объектов на низкой околоземной орбите, которые в конечном итоге сгорят в атмосфере.

Это исследование подчеркивает невидимое влияние освоения космоса на окружающую среду Земли и важность ответственной утилизации космического мусора. Понимание того, как космический мусор влияет на нашу атмосферу, имеет решающее значение как для защиты нашей планеты, так и для устойчивого развития космических технологий.

