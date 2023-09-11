Резюме: В этой статье обсуждается эволюция сотрудничества в динамических сетях и ее влияние на распространение кооперативных качеств, таких как альтруизм. В то время как предыдущие исследования были сосредоточены на сотрудничестве в статических сетевых структурах, эта статья исследует влияние временной и пространственной неоднородности на эволюционную динамику. Результаты показывают, что переходы между различными сетевыми структурами могут способствовать сотрудничеству, даже если отдельные социальные сети, будучи статичными, будут препятствовать сотрудничеству. Более того, временная неоднородность способствует сотрудничеству, тогда как пространственная неоднородность его тормозит. Эти результаты показывают, что динамические сети играют решающую роль в формировании эволюции просоциальных черт, даже при отсутствии индивидуальной активности в отношении сетевых структур.

Сотрудничество является фундаментальным аспектом человеческого общества, и понимание его эволюции имеет решающее значение. Предыдущие исследования показали, что статические сетевые структуры могут способствовать распространению сотрудничества за счет формирования альтруистических кластеров. В этих кластерах сотрудничающие люди с большей вероятностью получат взаимность от своих соседей, защищая просоциальные черты от эксплуатации. Однако большинство взаимодействий в реальном мире эфемерны и подвержены экзогенной реструктуризации, что со временем приводит к изменениям в социальных сетях.

Изучение стратегического поведения в динамических сетях было сложной задачей, и наши знания о результирующей эволюционной динамике ограничены. В этой статье представлен аналитический подход к сотрудничеству в динамических сетях с учетом как пространственной, так и временной неоднородности. Исследователи показывают, что переходы между различными сетевыми структурами могут способствовать распространению сотрудничества, даже если каждая отдельная социальная сеть, будучи статичной, будет препятствовать сотрудничеству.

Интересно, что исследование также показывает, что пространственная неоднородность имеет тенденцию препятствовать сотрудничеству, тогда как временная неоднородность имеет тенденцию способствовать ему. Это предполагает, что динамическая природа сетей может оказывать глубокое влияние на эволюцию просоциальных качеств, независимо от контроля человека над сетевыми структурами.

В заключение, это исследование проливает свет на важность изучения сотрудничества в динамических сетях. Это показывает, что на эволюцию сотрудничества влияет не только структура отдельных социальных сетей, но и их временная и пространственная динамика. Эти результаты способствуют более глубокому пониманию механизмов, способствующих возникновению и распространению кооперативного поведения в человеческих обществах.

источники:

– Исходная статья: «Эволюция сотрудничества в динамических сетях» (URL-адрес не указан)