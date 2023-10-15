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10 основных истин астрономии, которые вы могли не знать

ByГабриэль Бота

Октябрь 15, 2023
10 основных истин астрономии, которые вы могли не знать

Многие люди находят знания о небесах увлекательными, и это может быть так же увлекательно, как наблюдение за звездными скоплениями или планетами. В этой статье рассматриваются 10 основных истин астрономии, о которых вы, возможно, не знали. Некоторые из этих фактов могут быть для вас новыми, поэтому давайте углубимся в них.

Знаете ли вы, что на самом деле существует две вселенные? Видимая Вселенная, также известная как наблюдаемая Вселенная, — это все, что мы можем когда-либо увидеть и узнать. За ней находится ненаблюдаемая Вселенная, о которой мы ничего не знаем, потому что ее свет никогда не может достичь нас.

Идея бесчисленного множества других вселенных, известная как концепция мультивселенной, предполагает, что они существуют в измерениях, выходящих за пределы четырех известных нам вселенных. Однако доказательств существования дополнительных измерений нет.

Жизнь на Земле зависит от Солнца, особенно от его ядра. Ядро Солнца — крошечный компонент, занимающий всего 1/50 общего объёма Солнца. Каждую секунду он высвобождает энергию, эквивалентную 96 миллиардам водородных бомб мощностью в 1 мегатонну.

Эллиптические траектории являются настоящей космической основой для большинства гравитационно связанных тел. Забейте два гвоздя в фанеру, обвяжите их веревкой и прижмите маркер к веревке. Вы нарисуете эллипс. В нашей Солнечной системе Солнце занимает один фокус орбиты каждой планеты.

Самый распространенный элемент на Луне — кислород, хотя он всегда связан с другим элементом.

Пустое пространство не является по-настоящему пустым. Он наполнен различными формами энергии, включая энергию вакуума, темную энергию, космологическую постоянную и энергию нулевой точки. Считается, что эта энергия создает частицы и античастицы, которые появляются и исчезают.

В то время как Николаю Копернику часто приписывают первое заявление о том, что Земля вращается вокруг Солнца, Аристарх Самосский сказал то же самое почти 17 столетий назад.

Метеоры значительно замедляются, когда сталкиваются с атмосферой Земли. К тому времени, когда они достигают земли, их скорость удара обычно составляет всего от 250 до 300 миль в час (от 400 до 480 км/ч), что намного ниже, чем их первоначальная скорость входа в 80,000 128,700 миль в час (XNUMX XNUMX км/ч).

Распространенные теории заговора о высадке на Луну и форме Земли можно легко опровергнуть. Если кто-то утверждает, что высадка на Луну была обманом, спросите его, куда направились ракеты Сатурна после запуска. А чтобы развенчать теорию плоской Земли, спросите кого-нибудь из другого часового пояса, как они видят Солнце.

Вопрос о том, одни ли мы во Вселенной, не так прост, как кажется. Некоторые люди, в том числе лауреат Нобелевской премии Вернер Гейзенберг, верят, что сознание — это основная природа Вселенной и, следовательно, не существует «других».

Астрономия – обширная область, таящая множество удивительных и удивительных фактов. У вас есть собственный список увлекательных космических фактов? Поделитесь ими!

источники:
– НАСА/SDO – Обсерватория солнечной динамики НАСА

By Габриэль Бота

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