Отдаленный объект Аррокот раскрывает ключ к раннему формированию планет

Аррокот, самый далекий объект, когда-либо исследованный вблизи, проливает свет на ранние стадии формирования планет. Объект пояса Койпера, известный своим красноватым оттенком и формой двулопастного снеговика, имеет неровные холмики на своей большей доле, которые могут быть остатками валунов, которые собрались вместе, чтобы сформировать объект. Данные космического корабля «Новые горизонты», пролетавшего мимо Аррокота в 2019 году, выявили 12 выступов, имеющих одинаковый размер, форму, цвет и отражательную способность, что указывает на то, что эти холмики являются строительными блоками, сформировавшими большую долю.

Аррокот расположен в поясе Койпера, далеко от Солнца, и считается семенем планеты, которая так и не выросла полностью. Из-за своего удаленного расположения он, вероятно, претерпел минимальные изменения от солнечной радиации, что делает его одним из самых примитивных и нетронутых объектов, которые мы наблюдали.

Предыдущие исследования показали, что Аррокот когда-то представлял собой два меньших объекта на двойной орбите, которые слились в одну большую скалу. Недавнее открытие подтверждает идею о том, что формирование планет начинается с более мелких объектов в облаке мусора, окружающем новорожденную звезду. Аррокот имеет длину около 35 километров, ширину 20 километров и толщину 10 километров.

С помощью моделирования исследователи обнаружили, что сценарий медленного формирования, когда более крупные объекты плавно сближались на низких скоростях, создавал комковатую структуру, похожую на структуру Аррокота. Однако остается неясным, почему все камни примерно одинакового размера. Для решения этого вопроса потребуется будущее моделирование и наблюдения за другими планетезималями.

Меньшая доля Аррокота, известная как Вейо, также имеет насыпные структуры, что указывает на аналогичный процесс формирования. Дальнейшие исследования астероидов на орбите Юпитера, такие как текущая миссия НАСА «Люси», могут дать более глубокое понимание распространенности этого процесса формирования.

В целом, изучение формирования Аррокота дает ценную информацию о ранних стадиях формирования планет и роли небольших строительных блоков в формировании небесных тел.

Источник: Планетарный научный журнал.